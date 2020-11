Chi legge questo blog ricorderà sicuramenrte i nostri appelli (leggi qua ) a non riaprire le scuole perchè avrebbero causato un danno enorme (leggi qua)e avrebbero moltiplicato il contagio.I grillini e quella specie di ministro chiamata Azzolina sono andati dritti per la loro strada senza ascoltare i consigli dei medici e senza guardare alle altre nazioni dove con la riapertura delle scuole è ripreso il contagio.Per noi si tratta di una strage di Stato.Questa seconda ondata non ci sarebbe stata se non avessero aperte le scuole.Questo virus è pericolosissimo va contrastato in tutti i modi e la riapertura delle scuole è stata una dannata scelta del governo e specificamente dei grillini.Ha ragione De Luca quando afferma che sono dei dilettanti allo sbaraglio.In questa situazione drammatica e turbolenta c’è la voce di una madre che racconta la posizione della propria famiglia e chiede a De Luca di non riaprire le scuole il 24 Novembre.Queste le sue parole:

“Signor Presidente, sono docente di scuola secondaria di 1^ grado nonché MADRE DI UN 13ENNE e di un bimbo di 6 anni,un mese fa-ammetto l’errore- ero FORTEMENTE CONTRARIA alla sospensione delle attività scolastiche in presenza,ma devo RICONOSCERE che è stato LUNGIMIRANTE rispetto a quanto sta accadendo ora in termini di contagi daSARS COV- 2Ho ascoltato la sua diretta in cui nel suo oramai classico stile sferzante, gliene ha contate quattro al governo centrale come a qualche governatore del Nord…(con mio sommo diletto)Ma MI PERDONI, non posso NON RILEVARE L’ INCOERENZA nello scegliere la ripresa dal 24 novembre-in piena dichiarazione di regione ROSSA- delle attività didattiche in presenza per l infanzia e per la classe prima della primaria.Troppo la stimo per pensare che, quanto deciso oggi, sia solo un MODO per dimostrare al resto d Italia che quanto AFFERMATO IERI nella diretta(notorio e superfluo ripetere) CORRISPONDA A VERITÀ tant è che…《riapriamo le scuole 》Sa,Signor Presidente, mio figlio è fortemente asmatico,suo fratello maggiore idem, io anche e pure mio marito(oltre a qlcs altro)I SATURIMETRI a casa nostra li utilizziamo da una decina d’anni ,perché appena arriva un banale raffreddore i miei figli vanno in bronchite e la saturazione scende a 94… Nel caso- moooolto probabile- che il piccolo contragga il covid e lo trasmetta a tutta la famiglia, DOVE ANDIAMO?AL Cardarelli.Ee i bimbi da 0 a 6 anni sono i più esposti…. ci pensi….vorrei farli arrivare all età dei suoi, i miei figli.”De Luca ci pensi bene e non riapra le scuole.