Il figlio di Maradona in tribuna tecnico squalificato nel riquadro l’arbitro Oliva durante la partita

L’appello come sempre cadrà nel vuoto, la presunzione e l’arroganza dei vertici arbitrali non ha limiti. Non ammettono mai gli errori, eppure, qualche volta, il mea culpa, andrebbe fatto. In Campania mandano in giro un arbitro(forse più di uno) che definirlo pericoloso per il gioco del calcio è poco. Un ragazzo atleticamente anche ben messo che però non capisce niente, non sa fare l’arbitro, è impreparato perchè se così non fosse bisognerebbe parlare di malafede. Francamente alla malafede non crediamo.

Qui Oliva arbitro di Nocera mentre irride Natiello dopo aver sorvolato per una serie di calcioni. Natiello per tutta la gara è stato affrontato dagli avversari in maniera ruvida e a volte violenta ma lui non ha mai fischiato e per giunta lo ha anche irriso.

Vincenzo Oliva ha diretto mercoledì scorso Agropoli-Napoli United di coppa Italia, la gara vinta dall’Agropoli nel finale ma è stato uno stillicidio da gridare allo scandalo per quello che ha combinato e per come lo fatto. Probabilmente è tifoso del Napoli, perchè gli ospiti avevano come allenatore, peraltro squalificato e in tribuna, Diego Armando Maradona Junior e forse questa presenza lo ha condizionato non poco. ma sta di fatto che ne ha combinate di cotte e di crude tutte a favore degli ospiti (basta guardare i filmati della partita in dotazione a stiletv) e ci si rende conto di cosa ha potuto fare in 90′. la cosa più grave e che gli ospiti picchiavano duro e oltre a non ammonire non fermava nemmeno il gioco, ma questo per dirne qualcuna. La partita va vista per rendersi conto della vergogna arbitrale di quella partita. Ora ci chiediamo se i vertici arbitrali prima di mandarli su di un campo li conoscono, li vanno a vedere e li preparano. Siamo in un periodo in cui arbitri non ce ne sono in giro e forse per questo il livello è scaduto, ma mandare uno come questo Vincenzo Oliva è pericoloso per moltissimi motivi. Bisogna fermarlo assolutamente. Sergio Vessicchio