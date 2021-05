L’arbitro Russo di Benevento protagonista negativo

Il delitto perfetto è quasi fatto. Impacchettato, con tanto di nocca. Nella partita di domenica tra Agropoli e Faiano, i delfini avrebbero avuto l’obbligo della vittoria in attesa del giudizio del collegio di garanzia del coni in seguto alla sentenza scandalo (leggi qua) che ha fatto rivoltare l’Italia pallonara, l’arbitro Russo di Benevento ne ha combinate di tutti i colori pur di non far vincere l’Agropoli contro un Faiano strano sul cui comportamento nelle ultime ore stanno crescendo serie dubbi. Continua l’accanimento del comitato regionale campano sull’Agropoli, dura da 4 anni, solo perchè l’ex presidente Cerruti è in orbita Gravina grande nemico di Sibilia presidente della Lega nazionale dilettanti di cui Zigarelli presidente della Figc campana è riferimento( guarda il video clicca qua). Inutile dire che i faianesi hanno disputato la loro onesta partita in stile Verona al Maradona facendo fino in fondo il loro dovere come è giusto che fosse. I dubbi sono altri e non riguardano i giocatori e lo vedremo più avanti. Durante la gara l’atteggiamento dell’arbitro è stato a dir poco vergognoso, ha fatto chiudere l’Agropoli a nove uomini, non ha concesso un rigore su Margiotta verso la fine della partita in seguito al quale ha espulso Masocco, ammonito il portiere ospite poi espulso per somma di ammonizioni. Va detto che l’Agropoli non ha fatto la partita che doveva fare, la squadra è apparsa sotto tono, mono modulo(4-3-3) senza verticalizzazioni e sovrapposizioni cosa che ha permesso al Faiano di controllare bene l’Agropoli e a sfiorare il goal in contropiede durante il corso del secondo tempo con l’Agropoli tutta proiettata in avanti. La partita è finita 0-0 quanto basta per limitare l’Agropoli.

I DUBBI SUL COMPORTAMENTO DEL FAIANO SONO NOTEVOLI

Come è noto i giocatori del Faiano hanno giocato una partita degna del rispetto del gioco del calcio senza concedere nulla all’Agropoli come è giusto. I dubbi partono da lontano. Nella gara di andata Il Faiano fece un reclamo un po tendenzioso ma soprattutto twmerario sulla posizione tesseramento di Margiotta, molto strano. In molti hanno pensato che qualche talpa ha fatto fare quel ricorso,una tattica, di cui non vi erano basi ne elementi per indurre l’Agropoli in errore visto che proprio a Faiano il portiere dell’Agropoli squalificato non aveva preso parte al gioco e secondo la visone della giustizia sportiva campana, non nazionale, una partita non omologata non fa scontare la squalifica ad un giocatore ragion per cui il portiere agropolese Manzi ha giocato la partita successiva con il Volcei vinta dai delfini ma viziata, secondo il Volcei, e la giustizia sportiva campana, dalla poszione di Manzi. Quindi ricorso del Volcei e partita vinta a tavolino per i buccinesi che sul campo avevano perso. Intanto, come prevedibile, il Faiano aveva perso quel ricorso su Margiotta fatto ad arte per indurre l’Agropoli in errore e fargli perdere la partita successiva a tavolino. L’Agropoli ha annuciato ricorso al collegio di garanzia che, con i delfini ancora in corsa play off, potrebbe far bloccare tutto il campionato. Per evitare questo è stato mandato l’arbitro di ieri proprio con il Faiano e i danni fatti contro l’Agropoli sono stati enormi e infatti l’Agropoli un pò per la giornata storta e molto per l’atteggiamento dell’arbitro dal primo minuto si blocca sullo 0-0 con il Faiano che non aveva nulla da dire da ultima in classifica. L’Agropoli con la sconfitta nella prossima partita con il Volcei esce dal giro play off e il ricorso al collegio di garanzia pur dando ragione all’Agropoli si vanifica e il campionato non si blocca. Come si fa a non pensare ad un disegno chiaro ed inequivocabile.

LA TALPA E LO STRANO ATTEGGIAMENTO DEL FAIANO

Chi è la talpa che ha studiato a tavolino ed ha fatto la regia di tutto questo imbroglio? Chi ha suggerito al Faiano di fare un ricorso temerario non facendo omologare la partita dell’andata dove il portiere dell’Agropoli non ha giocato mentre è sceso in campo con il Volcei che poi ha fatto ricorso? E chi ha suggerito al Volcei di fare ricorso? Lo stesso regista dell’operazione? Possibile che Faiano e Volcei pur esserndo squadre organizzate e rispettabili hanno segretari che avrebbero saputo tutto questo? Il comportamento da irresponsbili del Faiano è nell’essersi prestata a questo gioco vile, non parliamo dei giocatori ma di chi è stato complice perchè è stato tutto studiato a tavolino per filo e per segno. Stessa cosa vale per il Volcei il quale, però, ha l’unica giustificazione di essere coinvolta nelle qualificazioni a differenza del Faiano mai in lotta per la qualificazione e fanalino di coda del girone ma stranamente accanita contro l’Agropoli e non si capisce il motivo. Non possiamo immaginare per l’ex Turco ora sulla panchina dell’Agropoli. Questa cosa non regge. Il riscontro e la cartina di tornasole della coscienza tutt’altro che vergine del Faiano è chiaramente riscontrabile con l’arrivo ad Agropoli con la scorta, perchè questo per una partita che al Faiano non interessava se non solo in termini di lealtà sportiva. Forse temevano rappresaglie per aver fatto qualcosa di cui avrebbero potuto temere? E poi perchè chiamare la security solitamente impegnata nelle partite del Faiano mentre era di sorveglianza per la partita Polisportiva Santa Maria-Licata che si stava disputando a pochi km di distanza e farla venire ad Agropoli? Un atteggiamento che ha insospettito tutti e che se valutato fino in fondo rischierebbe di mettere in seria difficoltà tutto l’apparato. Perchè se si aprisse una indagine non della procura federale( non si arriverebbe a niente) ma della procura della repubblica e si venisse a conoscenza di tutto questo succederebbe un terremoto di proporzioni enormi. Immaginare una calciopoli partendo da chi ha messo in atto questo disegno arrivando alle responsabilità di chi ha deciso di tenere ancora l’Agropoli relegata in eccellenza vedrebbe cadere molte teste anche perchè la sentenza diversa di Agropoli-Volcei rispetto a Puteolana- Portici potrebbe costituire per la legge ordinaria una prova consistente. Ci chiediamo di tutto questo il presidente regionale Zigarelli non sa niente? Perchè non apre un’indagine interna, può farlo, per verificare l’accaduto? Come si spiega tutto questo il presidente del comitato regionale campano? Perchè non cerca di risalire alla talpa che ha indotto il Faiano a fare un ricorso temerario? E come si può vedere siamo alle solite. L’Agropoli ha partecipato anche quest’anno nonostante tante difficoltà ma anche quest’anno si è trovata sulla propria strada degli ostacoli durissimi che sta affrontando come una via crucis stazione per stazione come ha sempre fatto. L’impressione è che fino a quando resteranno i vertici attuali alla lega nazionali dilettanti e al comitato regionale campano i delfini pagheranno l’amicizia di Cerruti con Gravina a meno che lo stesso Gravina non impugni la situazione e faccia chiarezza su questo stillicidio che dura ormai da troppo tempo. Ora però l’Agropoli deve trovare il coraggio di portare tutto alla procura della republica e far valutare tutte queste situazioni da giudici veri. La strada per Vallo della Lucania è pronta non per andare a fare il derby quello per il momento è impossibile farlo visto come viene bloccata l’Agropoli, ma per la procura della repubblica 100 metri più avanti dello stadio vallese. Trovare il coraggio di denunciare è un obbligo verso la storia dell’Agropoli, per la città e per onorare il centenario.Sergio Vessicchio