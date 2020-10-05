IN PRIMO PIANO POLITICA BALLOTTAGGI,FERRAIOLI CONFERMATO SINDACO DI ANGRI admin 5 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Ferraioli è stato confermato sindaco di Angri dopo il turno di ballottaggio.ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Tags: ANGRI ferraioli SINDACO Continue Reading Previous: SALERNO,DROGA PRESI DUE SPACCIATORI,VIAGGIAVANO IN SCOOTERNext: BALLOTTAGGIO PAGANI,VINCONO LE CIVICHE LELLO DE PRISCO SINDACO SCOMPARE LA SINISTRA,FLOP DEL CENTRODESTRA Articoli correlati SALERNO,AGGREDITO UN AUTISTA DI BUSITALIA L’IRA DEI SINDACATI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO SALERNO,AGGREDITO UN AUTISTA DI BUSITALIA L’IRA DEI SINDACATI admin 2 ore ago PERDIFUMO,DETENEVA ARMI ILLEGALI NELLA FRAZIONE MERCATO,ARRESTATO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO PERDIFUMO,DETENEVA ARMI ILLEGALI NELLA FRAZIONE MERCATO,ARRESTATO admin 3 ore ago BALLOTTAGGIO PAGANI,VINCONO LE CIVICHE LELLO DE PRISCO SINDACO SCOMPARE LA SINISTRA,FLOP DEL CENTRODESTRA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa IN PRIMO PIANO POLITICA BALLOTTAGGIO PAGANI,VINCONO LE CIVICHE LELLO DE PRISCO SINDACO SCOMPARE LA SINISTRA,FLOP DEL CENTRODESTRA admin 4 ore ago SALERNO,DROGA PRESI DUE SPACCIATORI,VIAGGIAVANO IN SCOOTER Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO SALERNO,DROGA PRESI DUE SPACCIATORI,VIAGGIAVANO IN SCOOTER admin 6 ore ago EMERGENZA,LA STANGATA DI DE LUCA,ARRIVANO LE PRIME CHIUSURE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO EMERGENZA,LA STANGATA DI DE LUCA,ARRIVANO LE PRIME CHIUSURE admin 6 ore ago TRENTINARA,SECONDO POSITIVO L’ANNUNCIO DEL SINDACO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO TRENTINARA,SECONDO POSITIVO L’ANNUNCIO DEL SINDACO admin 8 ore ago