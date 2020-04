Si attende l’ufficialità dei tamponi per verificare e dichiarare con certezza che anche la città di Battipaglia, ha registrato, eventualmente, 6 casi di coronavirus. A quanto sembra, ad essere stati colpiti dalla patologia infettiva, sarebbero almeno 2 consiglieri comunali, un dirigente, unitamente ad una collaboratrice esterna ed un dipendente dello stesso comune. Va aggiunto, e speriamo di no, un dipendente della società “ALBA”, azienda addetta alla raccolta dei rifiuti. L’altro caso, sarebbe un farmacista che tra l’altro non è originario di Battipaglia. Ad ogni modo, si attende, come su detto, la risposta ultima delle analisi della provetta. La città è in allarme evidente e non si aspettava di certo questa “bastonata” che giunge in un momento in cui tutto sembrava fosse sotto controllo. Bisogna ora, ripercorrere le tappe di questi 6 probabili contagiati e verificarne i contatti avuti con altre persone in questi ultimi giorni. La notizia è immediatamente rimbalzata nell’intera città.

E’ da ritenere a questo punto, che i provvedimenti da adottare siano drastici e tra questi, l’eventuale chiusura del municipio, sito nella centralissima via Italia. Chiusa anche la Farmacia dove il professionista prestava il proprio servizio. A quanto sembra, quest’ultimo sarebbe originario di Montecorice, il paesino del Cilento distante pochi chilometri da Battipaglia. Tutti in apprensione sia chiaro. E’ stato comunque immediatamente predisposta la disinfestazione alla farmacia e non si esclude, nelle prossime ore, anche al palazzo municipale. C’è da chiedersi a questo punto, quanti contatti i consiglieri comunali, che attendono ancora il risultato finale del tampone, hanno avuto in questi ultimi giorni. Battipaglia e la cittadinanza tutta, era stata molto ligia al proprio dovere, rimanendo chiusi ermeticamente nelle proprie abitazioni. Forse, bisognava predisporre anzitempo, l’apposita diagnostica che coloro i quali erano a contatto stretto col pubblico, anche se ricevuto uno alla volta e con le dovute precauzioni. Saremo attenti su questa incresciosa vicenda, che seguiremo con attenzione. Nel frattempo, non possiamo che augurare alle sei persone, ipoteticamente contagiati, di uscire immediatamente da questa incresciosa condizione. Spetterà al Sindaco, medico attento, valutare al meglio questo increscioso evento. Sappiamo per certo, che le sue capacità, forniranno le migliori soluzioni atte a risolvere questo increscioso episodio, che comunque non sarà sottovalutato. Giovanni Coscia