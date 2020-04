Pagine piene e zeppe di critiche, unitamente a giudizi affrettati, hanno preso il sopravvento in questa fase delicata della vita e della città. I presunti casi di positività al coronavirus, hanno fatto sbizzarrire le più disparate affermazioni, attestando che la facilità con la quale è stato facile accedere negli uffici di palazzo di città, fosse la causa di tutto ciò. L’accusa, rivolta la primo cittadino, secondo un criterio di logica, non può trovare l’indice accusatorio in nessun aspetto della vicenda. In primis, perché il primo cittadino, Cecilia Francese, è da sempre un medico attento ed in questo caso, non crediamo si sia fatto sfuggire le norme più banali sul controllo a distanza degli emendamenti emanati, sia dal governo centrale, che dalle norme locali.

Si narra, da qualche pseudo pagina di Facebook, rovina di ogni cosa, perché parlano tutti, di tutto e di ogni cosa, che la presenza del sindaco, nelle sue stanze di pertinenza e competenza, siano state oggetto di auguri da parte dei dipendenti e di qualche cittadino, che avrebbe salutato il sindaco. Va sottolineato, che il primo aspetto da considerare, riguarda proprio questi cittadini inadempienti ed inosservanti dei decreti emanati sulla sicurezza per il coronavirus. Avrebbero dunque, invaso i saloni comunali e che dunque, siano stati oggetti di propagazione del virus. Ma cosa ne sapeva il primo cittadino? Non crediamo infatti, che la stessa sia rimasta zitta nel vedere gente che accedeva illegalmente agli uffici. Inoltre, segnaliamo che i test al virus, con relativi tamponi, sono stati effettuati regolarmente, osservando i criteri prestabiliti, in materia di controllo. Forse è senza dubbio in atto una speculazione politica, che potrebbe anche starci, ma questo evento non possiamo definirlo equo o possibile. Frantumare un comportamento professionale, soprattutto dal punto di vista medico, è da ritenere grottesco. Associazioni e quant’altro, hanno inveito come iene e sciacalli, su una persona, (della quale non condivido molte scelte politiche) che si muove comunque nel rispetto delle cose e delle norme. Faciloneria? Potrebbe anche essere, ma non cattiveria o leggerezza. Chi può dire al contrario sulla dott.ssa Sindaca? Ribadisco la mia avversità politica su taluni scelte….progressiste, tradendo molti del suo stesso passato, ma tacciarla di inadempienza è francamente grottesco o un paradosso. SI attendono comunque gli esiti dei tamponi, che a quanto pare dovrebbero giungere agli inizi di questa settimana. Forse sono 6 i positivi, ma attendiamo con ansia il responso definitivo. E chiudo aggiungendo che non mi sembra questa la fase idonea per attaccare politicamente l’attuale amministrazione. Gli sciacalli sono ovunque e soprattutto non è il momento di crocifiggere nessuno. Così come fece il Centurione Marcello che inchiodò un uomo sulla croce, 2000 anni fa circa. Poi si pentì. Non è certo un assioma, ma francamente non si specula politicamente in questo momento. Ci saranno tempi migliori per dire un eventuale NO a questa amministrazione. A voi la scelta. Giovanni Coscia