I genitori erano volati negli Stati Uniti per festeggiare il diciottesimo compleanno del figlio. Sono stati testimoni della cosa più brutta possibile, hanno trovato il figlio morto. Era bello questo ragazzino appena diplomato e in college a New York. I suoi compagni lo hanno trovato privo di vita in camera sua stando alle prime notizie che arrivano da oltre frontiera. Claudio Mandia è deceduto la notte, tra giovedì e venerdì, in una stanza del college che frequentava da qualche mese. Ad accorgersi del cadavere sarebbero stati altri studenti che vivono con il giovane ed hanno allertato anche i familiari. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte. Grande dolore tra gli adolescenti e gli studenti del Liceo Scientifico Medi da lui frequentato fino allo scorso anno.

Ancora avvolta dal mistero la morta di Claudio Mandia, nato e cresciuto a Battipaglia in provincia di Salerno, deceduto in un college privato a New York dove si era trasferito per studiare subito dopo il diploma di scuola media superiore. Figlio di due imprenditori del settore export, avrebbe presto compiuto 18 anni e per festeggiarlo i suoi genitori, Elisabetta Benesatto e Mauro Mandia, lo avevano raggiunto negli Stati Uniti. Partito un anno fa dalla Piana del Sele, è stato trovato senza vita nella sua stanza del college americano. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì. I suoi compagni insospettiti dal fatto che non si era svegliato per la colazione hanno inutilmente provato a chiamarlo. Sono dovuti entrare nella sua camera per trovarsi di fronte alla più inaspettata delle tragedie. La sera prima Claudio era stato insieme con i genitori e alcuni amici in un locale a cena. Oggi dovrebbe essere effettuata l’autopsia, il ragazzo non aveva alcuna patologia e dunque bisognerà capire le cause del malore, poi lunedì potrebbe avvenire il rimpatrio in Italia.

La sindaca di Battipaglia: un dramma per la città

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese: «È un dramma per tutta la nostra città», ha detto la prima cittadina di Battipaglia, dove la famiglia del ragazzo era molto conosciuta. «In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all’intera comunità».