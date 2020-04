Il consigliere provinciale Antonio Sagarese, pone una nota particolare sulle note vicende, strettamente legate alla protesta di associazioni del “NO” alla raccolta ulteriore di rifiuti nella città di Battipaglia, le quali da rettificare a chiare lettere cubitali. Le stesse infatti, non sono suggellate e supportate dalla reale argomentazione politica, che a quanto sembra, i suddetti comitati, unitamente ad altri “gruppi politici” di sinistra, forse, non ne sono a conoscenza. Va significato in primis, che attualmente, l’ex stabilimento STIR, “ospita ECOBALLE nel suo interno da diversi anni e che le stesse, vengono rimosse totalmente. Quindi, l’assioma tra la connivenza di politici e di accordi eventuali con la regione, nonché con i vertici provinciali, non trovano la realtà dei fatti da imputare la stessa macchina comunale, rea, secondo molti, di aver già stabilito che lo STIR, sarà un nuovo sito di compostaggio. Segnaliamo quindi, che i vertici provinciali, negli incontri avuti con i dirigenti della regione Campania, hanno soltanto e ripetiamo “soltanto”, raggiunto l’accordo per la rimozione di quanto è attualmente esistente nel vecchio ex stabilimento STIR e non sta a significare che successivamente, sarà attrezzato ed organizzato a tutt’oggi, come nuovo sito di compostaggio. A chiarire la vicenda è il consigliere provinciale Antonio Sagarese, che non entra a gambe tese sugli interlocutori associati, ma chiarisce per bene la situazione presente e futura. “Gli accordi raggiunti nel vertice provinciale a palazzo S. Agostino, con i dirigenti della Regione, portano solo ed esclusivamente ad una rimozione delle attuali eco-balle esistenti e non certo ad un nuovo sito di compostaggio, come si sta vociferando e speculando sulla questione”. La verità . continua Sagarese – è che ad oggi non vi sono state gare di appalto per il nuovo sito. Qualora vi fosse questa eventuale condizione, io stesso, sono contrario e mi batterò sino in fondo con tutte le mie forze politiche e nel ruolo che mi compete, onde evitare che questa scellerata decisione scellerata venga presa a danno della città e dei cittadini tutti. Dello stesso avviso è la Sindaca Cecilia Francese, che di certo non consentirà un ulteriore scempio, oramai retrodatato. A Sagarese, comunque, l’arduo compito politico di vigilare su questa faccenda, che senza dubbio alcuno, sarà scottante nell’immediato futuro, e che ribadisce chiaramente la sua contrarietà totale, ad un nuovo ed eventuale impianto di compostaggio all’intrno dello STIR ubicato sulla zona industriale di battipaglia. Inoltre va segnalato e riportato che lo stesso cons. Provinciale Sagarese, ha da tempo esercitato notevole pressione sul carico insediativo degli impianti per il trattamento dei rifiuti, già presenti sul territorio, ed è impegnato notevolmente sui tavoli della provincia, calando l’accento sulla vicinissima Eboli, che ospita il sito di compostaggio e che è stato ulteriormente migliorato, grazie ad un finanziamento di circa 2 milioni di Euro, pe la messa in sicurezza. Giovanni Coscia

