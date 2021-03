(Giovanni Coscia) – I vertici provinciali hanno deciso: il Dott Ugo Tozzi, è il candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali, per FRATELLI D’ITALIA. Lo hanno deciso i vertici provinciali, in una riunione avvenuta in questo inizio settimana e tra le presenze politiche, vi erano anche Forza Italia e i rappresentanti della Lega. Alla fine, senza discussione alcuno, l’ha spunta Fratelli d’Italia, il partito della Meloni, unica opposizione di destra al governo, che ha scelto ufficialmente il nome del Dott Tozzi, alle prossime amministrative. E c’è da chiedersi, dunque, quale sarà la scelta del centrodestra tutto? Sarà una coalizione unita, oppure vi sarà una divisione e magari ognuno avrà le proprie liste? In verità, nei giorni scorsi, negli ambienti politici cittadini, correva voce, che potessero esserci delle forze civiche a rappresentare il centro destra, in considerazione, che ne la Lega, ne Forza Italia, avevano proposto un nome nuovo per la candidatura. Ma in auge vi è sempre stato il nome del Dott Fernando Zara, che sembrava, avesse messo tutti d’accordo. Ma qualcosa non ha funzionato. Ne Zara, ne Tucci, forse, guideranno il centro destra, che a quanto sembra, considerate le poche ipotesi rimaste al vaglio dei dirigenti politici cittadini e provinciali, potrebbero “camminare” senza i simboli di partito.

Zara, forte comunque di una formazione di liste civiche, senza dubbio alcuno, darà filo da torcere ai vari pretendenti alla poltrona di primo cittadino. Non gode di grossi auspici, il neo candidato Visconti, conosciuto da pochi ed “accusato” da tanti, di non aver mai frequentato le cosiddette “strade cittadine”. E’ forse solo grazie ai manifesti pubblicitari, che molti ne hanno conosciuto il volto. Ad ogni modo, non va sottovalutata la presenza di Alfredo Liguori, che presumibilmente sarà appoggiato da almeno tre liste civiche e con nomi altisonanti. Ma la notizia eclatante, è senza dubbio alcuno, la conferma di UGO TOZZI, quale candidato di destra per FRATELLI D’ITALIA, mettendo da parte anche un’eventuale accoppiamento in coalizione con gli stessi partiti del centro destra. Cosa accadrà? Staremo a vedere, in virtù di decisioni repentine agli ultimi istanti, che potrebbero stravolgere ogni cosa. Ma è un elemento dotato di scarsa percentuale di possibilità. L’unica certezza, è quella di Ugo Tozzi, candidato Sindaco per Fratelli d’Italia, con qualche lista civica, forse, a sostegno. Tutti a competere quindi, con l’attuale Sindaco Cecilia Francese, che di sicuro, venderà cara la propria pelle e molti, in città, danno per scontata la sua riconferma. Vi sarà quindi un ballottaggio? Tra quali forze politiche? Aspettare per vedere e gli eventuali mutamenti, in quanto in politica, quello che si dice oggi, domani non ha più valore. Ad eccezione della candidatura di Ugo Tozzi, che pare quasi inamovibile.