Ancora un’aggressione alla guardia medica dove i medici spesso sono lasciati soli e indifesi durantre le loro ore di servizio in special modo di notte.L’ennesimo episodio si è verificato in provincia a Battipaglia ma in tutto il salernitano questi episodi non accennano a diminuire. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno da anni lavora per la soluzione di questo grave problema. Il Presidente dell’Ordine, dottor Giovanni D’Angelo, ancora una volta, ricorda la necessità di munire le sedi di guardia medica di adeguate misure dissuasive. L’aggressione è stata subita dalla dottoressa Titti D’Ambrosio, Responsabile dello Sportello Giovani e Revisore dei Conti dell’Ordine, per tenere sempre alta l’attenzione su una questione alla quale non si trova soluzione.

IL RACCONTO

“Ieri sera ero in guardia con un collega e abbiamo subito l’ennesima aggressione fortunatamente solo verbale, perché la persona non è riuscita a entrare nonostante abbia cercato di forzare la porta antipanico di vetro con insistenza. L’uomo, completamente ubriaco, voleva una certificazione di assenza dal lavoro, a suo dire per una lesione alla spalla, ma non voleva farsi visitare né tantomeno andare in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Per questi motivi, ci siamo rifiutati di firmare il certificato. Avendo iniziato a minacciare ripercussioni fisiche appena fossimo usciti dalla guardia abbiamo chiamato il 112. Dopo un quarto d’ora non vedendo arrivare nessuno, per la precisione alle 21.15 abbiamo chiamato la centrale del 118 per sollecitare l’arrivo delle forze dell’ordine, l’infermiere li ha chiamati in viva voce chiedendo un rapido intervento perché eravamo bloccati dentro e il sevizio era interrotto. Il carabiniere dall’altra parta ha risposto che stavano arrivando. Sono arrivati alle 21.40 dopo quaranta minuti dalla prima telefonata. Quaranta minuti di paura”.