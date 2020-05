Con ordinanza n. 103 dell’8 maggio 2020 la sindaca dispone la riapertura delle ville comunali sempre nel rispetto delle misure Covid 19.

Villa Comunale “Belvedere”: a) orario di apertura dalle ore 07:30 alle ore 20:45 – Lunedì chiusura settimanale per consentire manutenzioni e riposo custodi; b) aree gioco chiuse [art.1 c.1 lett. e) del DPCM 26 Aprile 2020]; c) uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020)- sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa; d) obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti; e) è vietata ogni forma di assembramento;

Villa Comunale “Taverna”: a) orario di apertura dalle ore 07:30 alle ore 20:45 – Lunedì chiusura settimanale per consentire manutenzioni e riposo custodi; b) aree gioco chiuse [art.1 c.1 lett. e) del DPCM 26 Aprile 2020]; c) uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020)- sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa; d) obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti; e) è vietata ogni forma di assembramento;

Villa Comunale “Ezio Maria Longo”: a) orario di apertura dalle ore 07:30 alle ore 20:45; b) aree gioco chiuse [art.1 c.1 lett. e) del DPCM 26 Aprile 2020]; c) uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020)- sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa; d) obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti; e) è vietata ogni forma di assembramento.

Con ordinanza n. 104 dell’8 maggio 2020 apertura del Cimitero – con decorrenza da domenica 10 maggio è disposta la definitiva riapertura del Civico Cimitero ai cittadini per le visite ai defunti: a) orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00; domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00; b) uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) – sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa; c) obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti; d) è vietata ogni forma di assembramento.