BATTIPAGLIA,UN ALBERO SI ABBATTE SU UN AUTO,DANNI IN CITTA’

Un albero,durante la bomba d’acqua,si è spezzato ed è finito su un auto.Il sindaco Cecilia Francese ha scritto questo comunicato:

Una forte bufera ha severamente imperversato questo pomeriggio sulla nostra città al punto da sradicare un albero in Via Ricciardi. In particolare, oltre all’albero e’ stato sradicato anche un palo dell’illuminazione elettrica per poi terminare la sua caduta in terra su un’auto in sosta.All’interno vi erano due persone, un uomo ed una donna, che nel frattempo avevano deciso di arrestare la corsa in attesa che si riducesse la perturbazione.Per fortuna quest’ultime non hanno riportato lesioni mentre si registrano alcuni danni al veicolo. Sul posto, in questo momento, ci sono due squadre della protezione civile, l’ufficio tecnico del Comune, la polizia municipale e una squadra di operai della società Alba per il ripristino quanto prima della pubblica illuminazione.Illuminazione pubblica che nel frattempo è stata già ripristinata in Viale della Libertà. Ad ogni modo, stiamo monitorando attentamente la situazione, così come anche in altre zone del territorio cittadino, per garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità dei servizi. Alle persone anzidette, coinvolte nell’incidente, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza.