(Giovanni Coscia) – Il via libera di Papa Francesco alla apertura definitiva alle coppie omosessuali e ad una possibile famiglia propria, con copertura legale per le coppie omosessuali, “scassa” o “spacca definitivamente, ciò che resta della chiesa cattolica e dei suoi principi cristiani. Il Papa è favorevole ad una legge ad hoc in modo che le coppie con persone dello stesso sesso siano «legalmente coperte». Gli omosessuali, dice il Papa a quanto riportato, sono «figli di Dio e non devono essere esclusi dall’avere una propria famiglia». Papa Bergoglio, di fatto sembra approvare una normativa che si scontra con la posizione dottrinale della Chiesa. Il via libera del papa alle unioni omo, “fracassa” definitivamente e direttamente, non solo la chiesa cattolica, ma la parola di Dio enunciata nella bibbia nel LEVITICO al cap. 18, versetti 22-26 che così recita: “Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole”.23 Non t’accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa; e la donna non si prostituirà ad una bestia: è una mostruosità.24 Non vi contaminate con alcuna di queste cose; poiché con tutte queste cose si son contaminate le nazioni ch’io sto per cacciare dinanzi a voi.25 Il paese n’è stato contaminato; ond’io punirò la sua iniquità; il paese vomiterà i suoi abitanti.26 Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, e non commetterete alcuna di queste cose abominevoli: né colui ch’è nativo del paese, né il forestiero che soggiorna fra voi.Ecco la Bibbia ovvero, la cosiddetta parola di Dio, inappellabile dall’uomo e dalla chiesa cattolica cristiana, stravolta da un Papa, che forse, anzi, senza dubbio alcuno, non conosce ne Dio, ne quanto egli stesso ha asserito nella Bibbia, madre della scuola cattolico-cristiana E così, si potrà conferire addio in via definitiva, alle famiglie che sino ad oggi abbiamo chiamato o definite normali. Maria e Giuseppe, genitori di Cristo, non hanno più motivo di esistere. Ma che combini Bergoglio? E’ proprio vero?: tra le mura Vaticane e nel suo interno, si annida il fumo del demonio?

Continue Reading