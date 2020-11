Una vera e propria bomba d’acqua durata pochi minuti ma che ha devstato un’intera area da Palinuro a Sapri.I danni sono ingenti.Frane un po’ dovunque, abitazioni allagate, auto trascinate dall’acqua. Policastro è inaccessibile: chiusa la strada per il Capoluogo, franata quella per Ispani.

Il sindaco Fortunato ha aperto il cineteatro per accogliere gli sfollati. Ingenti danni anche a Capitello completamente allagata, ma è a Vibonati che si registra la situazione più grave: oltre agli allagamenti si è verificata una frana nel centro storico. Acqua, detriti e fango hanno invaso tutto.La pioggia scorre ancora incessante dopo aver causato nel corso della notte appena trascorsa una serie di danni e disagi nel Golfo di Policastro. Il maltempo ha causato frane e allagamenti in vari paesi, tra quelli più colpiti Capitello, Santa Marina, Sapri e Vibonati, l’acqua è entrata nelle case, ha trascinato via le auto ed ha causato una serie di danni notevoli. A Santa Marina sono stati impegnati i dipendenti comunali e le forze dell’ordine per liberare i passaggi come comunicato dal Sindaco Giovanni Fortunato: ”Tutte le forze dell’ordine sono state avvisate e contattate, dai pompieri ai carabinieri, tutti i dipendenti e gli addetti ai lavori sono per le strade per liberare i passaggi. Purtroppo il maltempo non sembra rallentare e non aiuta i soccorsi ma ci stiamo adoperando facendo il possibile. Chiunque abbia una situazione di criticità contatti me o chi di dovere. Ora come ora c’è bisogno dell’aiuto di tutti, Data l’emergenza chiedo cautela a tutti i cittadini del comune” Inoltre la Delegazione Comunale ed il Cineteatro Tempio del Popolo sono stati aperti al pubblico per accogliere tutte le persone che necessitano di un riparo date le condizione in cui si potrebbero ritrovare le loro abitazioni, ed è stato vietato il transito della strada provinciale che da Santa Marina porta a Policastro e della Panoramica fino a nuova comunicazione. A Vibonati il Comune ha invitato gli abitanti interessati dagli allagamenti a salire ai piani superiori delle case: “Il Sindaco è sul territorio, in questo momento in zona San Pietro, per verificare la situazione… i Vigili del Fuoco sono stati allertarti e stiamo aspettando che intervengano nei diversi punti segnati. Chi può salga ai piani alti delle abitazioni ed eviti i piani terra”ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO