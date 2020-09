SALERNO 1,ASCEA 5,CELLE DI BULGHERIA 1 E MERCATO SAN SEVERINO 1,7 NUOVI CASI IN PROVINCIA

Questa la nuova comunicazione.Sono sette i positivi nel salernitano nella giornata di oggi. La maggior parte dei contagiati è ad Ascea. In proposito il sindaco Pietro D’Angiolillo su Facebook ha scritto: «Oggi L’Asl mi ha comunicato che cinque persone “asintomatiche” (non cittadini di Ascea e domiciliati tutti in un’unica struttura) sono stati posti “in quarantena per motivi di sanità pubblica”. Ho assunto i provvedimenti del caso ed a breve saranno posti in quarantena anche tutti gli ospiti della struttura. Invito tutti alla prudenza ed al senso di responsabilità».

Il medico è di Mercato San Severino si chiama Rocco Basile ed ha autorizzato a divulgare il suo nome.

CELLE DI BULGHERIA

Un caso poi anche a Celle di Bulgheria. Lo ha annunciato il primo cittadino Gino Marotta: «n relazione alle notizie relative a un caso positivo di Covid nel nostro comune, preciso che si tratta di una signora non residente nel comune e che aveva iniziato il suo lavoro presso una famiglia di Poderia. La stessa famiglia ha provveduto a farle fare il test seriologico che è risultato positivo. Attualmente la suddetta signora non è domiciliata a Poderia ma si trova in un altro comune.

Il dipartimento prevenzione in modo tempestivo ha effettuato il tampone per l’eventuale conferma della positività. Nel frattempo abbiamo provveduto nei limiti del possibile a ricostruire i contatti al fine di assumere i provvedimenti necessari in caso di confermata positività.

La famiglia, che si è comportata in modo responsabile, è in quarantena volontaria in attesa degli esiti del tampone. Sarà nostra cura e premura informare tempestivamente di tutte le novità di cui saremo a conoscenza. In attesa di aggiornamenti, invitiamo la cittadinanza al rispetto delle regole previste dalla normativa vigente».