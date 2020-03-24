CRONACA IN PRIMO PIANO CAMPANIA,SALE A 1103 IL NUMERO DEI POSITIVI admin 2 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa In Campania son 1103 i asi positivi in Campania.Fino a questo momento sono stati valutati 7055 tamponi.Nella giornata di ieri ne sono stati fatti 502 e 77 sono i positivi. Continue Reading Previous: AGROPOLI,NON SAREBBE OPPORTUNO DIMINUIRE LE ORE DEI DIPENDENTI DELLA SARIM,IL RISCHIO CONTAGIO E’ SERIO Articoli correlati AGROPOLI,NON SAREBBE OPPORTUNO DIMINUIRE LE ORE DEI DIPENDENTI DELLA SARIM,IL RISCHIO CONTAGIO E’ SERIO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' IN PRIMO PIANO AGROPOLI,NON SAREBBE OPPORTUNO DIMINUIRE LE ORE DEI DIPENDENTI DELLA SARIM,IL RISCHIO CONTAGIO E’ SERIO admin 4 ore ago SALERNO,IL TRENO DAL NORD NE HA PORTATI 30,TUTTI SCHEDATI E IN QUARANTENA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO SALERNO,IL TRENO DAL NORD NE HA PORTATI 30,TUTTI SCHEDATI E IN QUARANTENA admin 4 ore ago AGROPOLI,ALTRO TAMPONE POSITIVO,SALE A 12 IL NUMERO DEI POSITIVI/VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,ALTRO TAMPONE POSITIVO,SALE A 12 IL NUMERO DEI POSITIVI/VIDEO admin 8 ore ago DANTE SANTORO DONA LA SUA INDENNITÀ PER IL REPARTO ANTI COVID-19 E LANCIA UN FONDO COMUNE: “LO DOBBIAMO ALLA NOSTRA GENTE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO DANTE SANTORO DONA LA SUA INDENNITÀ PER IL REPARTO ANTI COVID-19 E LANCIA UN FONDO COMUNE: “LO DOBBIAMO ALLA NOSTRA GENTE admin 11 ore ago INVESTIMENTO DEL TRENO A SAN NICOLA VARCO UN MORTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO INVESTIMENTO DEL TRENO A SAN NICOLA VARCO UN MORTO admin 12 ore ago CAMPANIA,SI RIDUCE IL NUMERO DEI CONTAGI,48 I MORTI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAMPANIA,SI RIDUCE IL NUMERO DEI CONTAGI,48 I MORTI admin 1 giorno ago