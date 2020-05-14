CRONACA IN PRIMO PIANO CAMPANIA,SALE A 4639 IL NUMERO DEL CONTAGIO admin 12 minuti ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa De Luca ha dato il numero del contagio, 9 positivi,tamponi 3568 4369 positivi,tamponi 127 938 Continue Reading Previous: AGROPOLI,TUTTI NEGATIVI I 3 TAMPONI Articoli correlati AGROPOLI,TUTTI NEGATIVI I 3 TAMPONI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA NOTIZIE ANSA AGROPOLI,TUTTI NEGATIVI I 3 TAMPONI admin 7 ore ago AGROPOLI,LIDO AZZURRO SCALZONE INCASTRA IL COMUNE/LA SUA DICHIARAZIONE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' IN PRIMO PIANO AGROPOLI,LIDO AZZURRO SCALZONE INCASTRA IL COMUNE/LA SUA DICHIARAZIONE admin 10 ore ago CAPACCIO PAESTUM,DONNA SPACCIATRICE ARRESTATA DAI CARABINIERI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAPACCIO PAESTUM,DONNA SPACCIATRICE ARRESTATA DAI CARABINIERI admin 10 ore ago CAMPANIA,SALE A 4630 IL NUMERO DEL CONTAGIO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAMPANIA,SALE A 4630 IL NUMERO DEL CONTAGIO admin 23 ore ago CASTIGLIONE DEI GENOVESI,ANZIANO TROVATO MORTO IN CASA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CASTIGLIONE DEI GENOVESI,ANZIANO TROVATO MORTO IN CASA admin 1 giorno ago AGROPOLI,CHIUSURE ESTIVE ORA TUTTI I COMMERCIANTI VOGLIONO ESSERE ASCOLTATI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' IN PRIMO PIANO AGROPOLI,CHIUSURE ESTIVE ORA TUTTI I COMMERCIANTI VOGLIONO ESSERE ASCOLTATI admin 1 giorno ago