La notizia è ufficiale il 7 gennaio non si torna a scuola in Campania. L’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini (fortini) ha escluso la possibilità di un rientro il giorno dopo l’Epifania.

“L’ipotesi al vaglio è che dal 15 gennaio gli alunni delle scuole della Regione Campania possano tornare gradualmente in classe”, afferma l’assessore regionale alla pubblica istruzione Lucia Fortini .E’ evidente che nemmeno il 15 gennaio si tornerà. E’ troppo presto ancora per riaprire le scuole, la situazione è molto grave a livello nazionale.

L’assessore ha continuato, contraddicendo il ministro Azzolina: «Non siamo d’accordo con il ministro all’Istruzione con il 75%. Questa non è una percentuale giusta anche dal punto di vista organizzativo. Probabilmente una percentuale giusta è del 50%. Per questo ci affideremo all’autonomia organizzativa di ogni scuola facendo in modo che i dirigenti scolastici possono modulare la percentuale degli alunni in presenza per consentire di lavorare in serenità»

Di certo le aperture saranno scaglionate per classi come peraltro già avvenuto a dicembre dove – ordinanze dei sindaci a parte – sulla carta sarebbero ripartite le lezioni in presenza per scuola dell’infanzia, prima e seconda elementare.