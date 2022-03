Paola Mangone è sempre al centro di notevoli discussioni. Responsabile del turismo al comune di Agropoli e Capaccio Paestum è la plenipotenziaria alla quale Alfieri si affida per organizzare il turismo. Se si considera che il sindacato da dieci e lode di Alfieri ad Agropoli è franato solo sul turismo la dice lunga di come l’operato di questa impiegata comunale sia fallimentare. Adamo Coppola non la caccia solo per tenersi buono Alfieri ma sappiamo tutti cosa pensa il sindaco di Agropoli e il suo entourage di questa donna. Diciamo che è la pecora nera dell’entourage di Alfieri. Da anni ci stiamo occupando del suo operato, spesso si serve di utili idioti, in questo Adamo Coppola l’ha imitata o al sindaco di Agropoli glieli impongono, Questa volta finisce sotto accusa per la bocciatura di Paestum a capitale della cultura e oltre al danno c’è anche la beffa. L’escalation della candidatura ad opera di Marco Del Sorbo e di un gruppo di operatori del settore che fanno un bel video con il quale Paestum riesce a scalare posizioni ed entra nelle nomination. Questo il video

Il video costa pochissimo, forse qualche migliaio di euro ma all’improvviso Paola Mangone responsabile del progetto cambia decisamente. Caccia Marco Del Sorbo e gli autori del bellissimo video che aveva lanciato la candidatura e si affida a gente che poi fanno franare la candidatura di Paestum. Ma il prezzo che la città dei templi paga è notevole. Ai nuovi incaricati viene chiesta la visibilità sulle reti nazionali (lei volutamente oscura il sindaco di Agropoli quando si parla della città agropolese) e qualche servizio per i tg nazionali li ottiene. Il nuovo corso della comunicazione è un flop, Paola Mangone è i suoi leccaculo, diremmo il suo leccaculo, provocano danno e beffa al municipio di Capaccio Paestum, come sempre e la parcella è pazzesca. Leggete in basso.

“Una cifra per la comunicazione di qualche mese troppo onerosa. Il sistema è quello di Agropoli. Fra l’altro ricadono solo nel comune di capaccio e niente nell’Unione dei comuni. E lo fa notare Marianna Matrone la quale scrive:

Dalla lettura mattutina dell’Albo Pretorio.

Le considerazioni sulla croce che Capaccio Paestum ha dovuto abbracciarsi quando qualcuno ha deciso di “costiparla” nell’Unione dei Comuni Alto Cilento, le ho già ampiamente espresse. Meglio di me le ha espresse Carmine Caramante. Dando voce ai tanti che la pensano come noi. aldilà dei convenevoli.

Ma ora mi chiedo:

PERCHE’ Capaccio Paestum con determina 57 del 3 Marzo ha ESBORSATO 45.140,00 EURO per la produzione di un video inerente alla candidatura di TUTTA l’Unione?

A me sembra che il video sia stato UNO, non mi risultano video che promuovano SOLO Capaccio Paestum. Mi sono distratta?

Ho visionato sia l’Albo pretorio dell’Unione, sia gli albi Pretori dei comuni facente parte di essa e AD OGGI NESSUNO ha pubblicato determine di pagamenti per la promozione di questa candidatura e del territorio.

PAGA SOLO CAPACCIO PAESTUM PER TUTTI?

CUI PRODEST? “

Del video al momento non c’è traccia non ve lo possiamo mostrare se lo dovessimo avere lo pubblichiamo. Le ombre si addensano e sono troppe. Purtroppo la situazione è molto particolare quando c’è questa Paola Mangone per lo mezzo non si riesce mai ad azzeccare niente, crolla sempre tutto. Questa della capitale della cultura è l’ennesima beffa, l’ennesimo flop di cui purtroppo nessuno paga le conseguenze. Paola Mangone se avesse un minimo di dignità si dimettesse. Ormai si sa che occupa i posti solo perchè è nella grazie di Franco Alfieri e ad Alfieri si perdona tutto perchè è il più bravo. L’intera vicenda pone anche un altro problema a Capaccio Paestum. L’opposizione dov’è, cosa fa. Se Paola Mangone dovrebbe restare a casa a lavare i piatti tutta l’opposizione farebbe bene ad andare a raccogliere i carciofi. Fanno fare questi babà e non si accorgono di niente. Sergio Vessicchio