I contagiati sono tantissimi e la ASL in queste ore è al lavoro per fare le catene. Ieri ben 19 positivi in un solo giorno, tutti riconducibili ad un veglione di San Silvestro tenutosi in un’abitazione privata la notte del 31 dicembre scorso. Si tratta per la maggior parte di giovani capaccesi, riunitisi a casa di uno di essi per brindare e festeggiare il nuovo anno ignorando completamente le rigide restrizioni anti Covid-19, disposte proprio nei giorni di festa per evitare assembramenti pericolosi.

Anche i genitori di alcuni di loro risultano contagiati molti sono posti in isolamento in attesa di tamponi a seguito di ordinanze di isolamento fiduciario da recapitare, nell’ambito della catena dei contatti della comitiva, da parte degli agenti della Polizia Municipale diretti dal magg. Natale Carotenuto, i quali stanno ricostruendo l’accaduto anche per elevare sanzioni a carico del proprietario dell’abitazione, e non solo, per violazione delle vigenti norme. Fonte stiletv