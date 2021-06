Cammarano seduto nella platea dell’inaugurazione del lungomare di Capaccio Paestum

La presenza del consigliere Cammarano del Movimento cinque stelle (vorremmo parlare con tutti i suoi elettori e chiedere il perchè di tale voto) è stata a dir poco imbarazzante non per il sindaco Alfieri e per tutti gli intervenuti ma per se stesso. La mascherina non riusciva a coprire il volto corrucciato e pieno di livore di questo personaggio militante di un movimento fondato da un delinquente omicida (Peppe Grillo) padre di un presunto stupratore e pieno di condannanti. Il lungomare è un’opera di grande impatto, di prestigio che dimostra l’impegno, il lavoro ma anche la sintesi di un’esperienza amministrativa ancora breve ma già ricca di contenuti qual è quella del sindaco Alfieri, della sua giunta e della sua amministrazione. Ebbene in questi due anni di governo cittadino la città dei templi è stata sui giornali più per fatti di cronaca giudiziaria che per le opere che si stanno facendo. E uno degli ispiratori, non l’unico, è questo consigliere regionale dei 5 stelle tal Cammarano appunto il quale con temerarie denunce (il tempo dirà se giuste o no) ha cercato di lapidare Alfieri e la sua amministrazione. Il solito modus operandi dei grillini giustizialisti e manettari con tutti, garantisti quando toccano uno di loro. ma la vicenda vergognosa e schifosa del figlio di Beppe Grillo è l’inizio del Karma. E di Capaccio Paestum ha parlato più il Fatto Quotidiano che Il Commendatore. Il tempo dirà se le denunce di Cammarano su Alfieri saranno giuste o no.

E non vogliamo entrare nel merito di queste denunce di Cammarano che da circa 7 anni impugna l’operato di Alfieri e lo spiattella con una lettura molto di parte tra procure, giornali fangaioli e social. Questo Cammarano non ha avuto nemmeno il buonsenso di starsene a casa nel giorno più importante dell’amministrazione Alfieri. Perchè si è presentato in platea? Forse lo avranno anche invitato ma ci vuole coerenza( chiedere coerenza ai grillini e come chiedere a cicciolina di andare a messa ogni mattina), forse aspettava qualcuno che lo avrebbe contestato e mandare la solita email al giornale di Travaglio? Cammarano passerà alla storia della politica locale come il più scadente consigliere regionale. D’altra parte non c’è traccia di impegno, di lavoro e di proposte importanti per il territorio in perfetta sintonia con la sua incapacità per la quale poteva stare solo nei grillini ed essere candidato grazie ai clik sul computer. A questo consigliere regionale da tempo abbiamo chiesto come mai la moglie è stata assunta nella Bcc di Capaccio Paestum e quale fosse la sua dichiarazione dei redditi prima e dopo la sua elezione al consiglio regionale. Mai ha risposto. Sergio Vessicchio