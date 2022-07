Un incendio sviluppatosi intorno alle ore 19 del 22 luglio lungo Via Feudo Vignone, in località Rettifilo a Capaccio Paestum, ha devastato un palmeto di proprietà di un privato della zona, causando danni per migliaia di euro. Le fiamme si sono propagate in pochi minuti da un focolaio lungo Via Sandro Pertini, e dopo aver ridotto in cenere sterpaglia, hanno raggiunto il recinto della piantagione, finendo con l’avvolgere decine di palme (nella foto).

Oltre un centinaio quelle bruciate dalle lingue di fuoco, domate in circa mezzora dai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, attivati dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, agl’ordini del lgt. Giuseppe D’Agostino, e dagli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal magg. Natale Carotenuto, intervenuti per interdire l’area al transito veicolare a tutela dell’incolumità pubblica, visto che le fiamme, al culmine del rogo, si sono alzate al cielo per diversi metri levando al cielo una fitta coltre di fumo nerastro. Non sono state lambite, per fortuna, abitazioni circostanti. Nell’agosto del 2016, il palmeto in questione fu distrutto da un incendio di uguali proporzioni. Fonte stiletv