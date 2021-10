Rimane avvolta nel mistero la morte per omicidio in Brasile di Edoardo Chirico il trentaseienne brasiliano adottato da una famiglia di Capaccio Paestum. La notizia dell’omicidio, avvenuto oltre un mese fa, è trapelata solo ora in Italia perché, nei prossimi giorni, avrebbe dovuto testimoniare in uno dei processi che lo vedono imputato per spaccio di sostanze stupefacenti, presso il Tribunale di Salerno, risultando irreperibile dall’autorità giudiziaria. Dopo vari precedenti per spaccio, aveva deciso di rifarsi una vita andando a vivere nel paese natio.

LA STORIA DI EDOARDO CHIRICO

Una notizia che ha sconvolto i genitori adottivi e quanti lo conoscevano. Difficile avere a distanza notizie certe sul suo omicidio. Cosa certa è che Jesse dopo vari precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, aveva deciso di rifarsi una vita andando a vivere nel paese natio. Si era trasferito in Brasile allontanandosi da Capaccio e dai suoi familiari per ricominciare una nuova vita. Invece in Brasile ha trovato la morte. Deve essere finito anche lì in un brutto giro tanto da costargli la vita. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, Chirico è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella piazza del quartiere Setor a Querência, comune sito nel Mato Grosso (a 945 km dalla capitale carioca), nel tardo pomeriggio di giovedì 9 settembre scorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il 36enne, che abitava nel quartiere di Bela Vista dove era conosciuto come l’italiano, sarebbe stato freddato da due uomini a volto coperto in sella ad una moto: sul delitto indaga la Polizia Militare, che ha rinvenuto e sequestrato, sul posto, diversi bozzoli, al fine di raccogliere prove per determinare le circostanze dell’omicidio e risalire agli assassini. Sulla salma è stata eseguita l’autopsia.