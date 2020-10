Franco Alfieri ha perso il controllo del consiglio comunale,della maggiornanza e ora rischia la sfiducia?Le voci che arrivano dalla città dei templi sarebbero di uno tsunami nella politica locale dove il vento spirerebbe contro Alfieri e sarebbe soffiato dal cartello predominante sull’asse Pagano – D’Angelo che ormai da qualche anno determina sindaci,sfiduce ed elezioni ai piedi del Santuario della Madonna del Granato.Qualcosa si era già rotto prima del lockdoun e Alfieri riuscì ad arginare il tutto imbarcando due ragazzi consiglieri comunali eletti in minoranza. Il tentativo dei,carbonari,è quello di arrivare ai numeri giusti per mandare a casa il sindaco e avrebbero arruolato un personaggio chiave della politica attuale che ,secondo Alfieri, ha avvicinato tre consiglieri per cercare di ribaltare tutto. La crisi è spiegata in maniera capillare da StileTv(clicca qua per leggere) e porterebbe direttamente ad un contrasto che sembra inevitabile.Il cartello D’Angelo-Pagano,avrebbe ingaggiato una figura istituzionale dell’attuale politica capaccese,Emanuele Sica presidente del consiglio comunale,uomo facilmente condizionabile,che passa da una parte all’altra come una canna al vento.L’elemento sul quale puntare per far avvicinare,secondo Alfieri,i consiglieri di maggioranza per apporre la firma e decretare una’altra sfiducia.Ma è vero o è un escamotage di Alfieri per farlo fuori da presidente del consiglio comunale visto che tra i due non corre buon sangue e Sica non ha aderito alle regionali a concorrere per l’elezione di Savastano ma ha appoggiato Sabatella?Il dubbio è più che leggittimo ma è evidente anche il tentativo del gruppo D’Angelo-Pagano che è quello di inserisrsi nei cattivi rapporti tra sindaco e presidente per tentare il golp ormai preparato da tempo,ma questo lo sanno tutti.Ora bisogna vedere se è reale la graniticità della maggioranza oppure la tempistica adottata dal cartello esterno per far cadere Alfieri è giusta perchè i due hanno sondato il terreno ed hanno individuato punti di debolezza.

GLI SCENARI

Se la maggioranza è forte la prima testa che cade è quella di Emanuele Sica.Ci sono tutti i presupposti legali per defenestrarlo dalla presidenza del consiglio con buoni motivi da addurre al documento di sfiducia per non non farlo impugnare.

LE LARGHE INTESE

Se la maggiornnza è debole e quindi vulnerabile Alfieri potrebbe tentare la strada del ribaltone e decidere di travestirsi da Paolo Serra o da Antonio Domini e per rimanere nell’attualità da Cecilia Francese sindaci che per evitare di andare alle urna hanno cambiato la maggioranza in corso e ribaltato il tutto. La minoranza però non sembra tanto permeabile, Alfieri l’ha già raschiata prendendosi due elementi e poi ha due monumenti come Enzo Sica e Italo Voza difficilmente arruolabili a meno che non decidano di creare una nuova maggioranza che veda proprio i due medici capaccesi alleati al ballottaggio protagonisti nelle scelte cittadine.E qui Alfieri difficilmente si convertirebbe ad un ruolo di confronto per come è abituato a fare la politica.E sotto questo aspetto il cartello D’Angelo-Pagano può dormire sonni tranquilli perchè sarebbe fanta politica anche se in politica nulla è scontato.

La terza ipotesi è quella dello scioglimento con la sfiducia che al momento non sembra tanto percorribile per vari motivi e a questo punto la minoranza recupererebbe un elemento e cioè Emanuele Sica,la presidenza del consiglio cambia ma rimane una situazione molto incerta perchè alla luce poi non viene fuori quanto si fa in maniera sotterranea.

E’ una sorta di partita a scacchi dove i due re Alfieri e Pagano muovono le pedine per cercare di emergere.L’impressione è che a recitare un ruolo determinante, ma non a breve termine, e la coppia Italo Voza Franco Sica avversari di Alfieri ma sicuramente non amici del cartello D’Angelo- Pagano i quali potrebbero determinare la continuazione o il fallimento dell’attuale consiglio comunale e per come li conosciamo sicuramente,se si troveranno in questa situazione,opteranno per il bene di Capaccio Paestum.Hanno l’esperienza,la cultura,l’onestà intelletuale per fare la loro scelta e sarà quella giusta.Sergio Vessicchio