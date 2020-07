Il 19 giugno scorso Anema e Sore la nota pizzeria sulla statale a Capaccio Paestum alle porte del Cilento ha festeggiato un anno.Nonostante l’emergenza e le difficoltà del periodo i risultati raggiunti sono notevoli.La clientela sempre numerosa.un prodottodi qualitàche si distingue gli ingredienti del successo. Anema e sore un vero e proprio boom! Aperta da un anno,si lavora sul rispetto, l’educazione e soprattutto il divertimento. Anema e sore è fatta da persone vere, persone umili , persone che pensano solo al benessere del cliente e a renderlo felice in tutto e per tutto.Tutto fatto con estrema professionalità e i crismi dell’accoglienza non solo turistica ma anche commerciale con prodotti spesso dell’area che si sposano con gli ingredienti della dieta mediterranea.Abbiamo sentito Pietro Mazza l’ideatore e il sostenitore nonchè il patron del progetto al quale abbiamo chiesto il segreto del successo:” Io ho 28 anni e sono unico prioritario di quest’attività e la curo come se fosse mia figlia, mi addormento con questo pensiero e mi sveglio uguale. Sto dedicando tutto me stesso in questo progetto e sto pensando l’anno prossimo di aprire in qualche altra location. So che sto facendo qualcosa di buono, sento un vento positivo che mi da tanta forza ma rimango sempre umile e con i piedi per terra. Vorrei fare i complimenti ad Armando Pinto ( pizzaiolo ) e ad Antonio Di Stasio ( suo vice) che non mollano di un centimetro e lavorano con tanto impegno e rispetto.Mi complimento anche con Manuela Gregorio e Donatella Di Filippo motore indiscusso della nostra sala , imparagonabili per me.naturalmente le mie attenzione sonoa anche perAdolfo Acciaio imprenditore di GMA che dedica amore e cura a questo progetto, scegliendo i migliori prodotti per renderlo unicoChiudo ringraziando tutti, ma di vero cuore e sappiate che io non mi fermo qui.”Un mix di idee,e di proposte e un concentrato di professionalità rendono Anema e sore un luogo dove la pizza diventa motivo di esaltazione per un contesto da imitare.Sergio Vessicchio

