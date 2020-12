Negli ultimi 30 anni l’unico sindaco che ha lasciato positivamente il segno a Capaccio Paestum è stato Italo Voza ed è stato quello più attaccato e più sconfitto da quel momento in poi.Si contano solo le opere e i finanziamente che fino a questo momento ha fatto Voza e addirittura. C’è chi come Zuchtriegel addirittura se ne intesta qualcuna fatta dallo stesso Voza mentre il suo immobilismo è imbarazzante nonostante la pseudo stampa nazionale continua a dargli meriti che non ha. Ricordiamo quanto accadeva nell’era Voza, il medico capaccese si ostinava a lavorare per “fare fare fare” mentre una banda di falliti grillini e derivati vari, sperando di poter arrivare al potere, faceva denuncia e la buttava in caciara insieme ad un gruppo di quella minoranza già falliti ancor prima di cominciare insieme ad minuscoli gruppetti lontani dalla politica attiva e non ci riferiamo a Nino Pagano e Roberto D’Angelo i quali mettono la faccia sui contenuti politici e sono comunque persone che vivono l’azione politica propositiva della città in tutti i loro risvolti ma a gentaglia che non fa politica attiva ma rompe i coglioni in nome di ideologie e falsi concetti. Certo Voza dovette fare i conti con l’aggressione in rete dei grillini i quali, in quel momento, impazzavano sui social e rompevano le palle con bugie e maldicenze o con i soliti ambientalisti che poi non sono altro che comunisti falliti anche perchè Voza è stato il sindaco più ambientalista mai salito al vertice dell’amministrazione.

Abbiamo fatto riferimento a Voza, come anche in passato per far capire come si vive nel comune di Capaccio Paestum dove si millantano truppe di voti o conoscenze altolocate e quindi nascono e muoiono gruppi che si formano per ottenere prebende o posti di comando. Prendiamo il caso di Emanuele Sica, uno dei pochi al quale è riuscita la manovra. Questo personaggio ha pochissimi voti, ha fatto il salto della quaglia da un partito all’altro facendo credere chissà che seguito ha, da un movimento all’altro(va detto che è una persona perbene e che non va mischiato con quella gentaglia dei grillini,degli ambientalisti e monnezza varia) ed è riuscito ad ottenere uno scranno in consiglio comunale e ad ottenere anche la presidenza del consiglio, non entriamo nel suo operato perchè quella è attività politica. Molti come Emanuele Sica, da non confondere con il dottor Enzo Sica che di voti e di prestigio ne ha da vendere e non ha bisogno di millantare perchè lui voti e consenso ne ha tanti e lo ha dimostrato, cercano invano posti di potere facendo credere chissà quale seguito. Ad Emanuele Sica è andata bene a migliaia è andata male e sbraitano buttando fango e veleno. Ma ad Emanuele Sica è andata bene perchè dal punto di vista etico e comportamentale è stato sempre corretto facendo credere, con il comportamento istituzionale, di avere realmente il seguito, un bluff che gli è riuscito alla grande. Che Sica sia un “bluffatore” è evidente, palese(stai attento Sabatella), ci sta, la politica è anche questa. Adesso dove vogliamo arrivare. Al punto naturalmente partendo dal caso Miriam il cinema che tutti auspicavano potesse riaprire ma appena è arrivato un sindaco che ci mette mano vengono fuori tutti gli intoppi tra proteste, ricorsi e via dicendo. Si registra in giornata il comunicato stampa di un neo gruppo costituitosi da qualche settimana, è un’associazione di ottimi propositi “Città Libera” che ci invia un comunicato stampa: “DOV’ERA E COM’ERA”. E questo, secondo il nostro serio e disinteressato parere, dovrà essere il range entro cui l’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum dovrà confrontarsi dopo l’avvenuto rigetto da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino della proposta di variante urbanistica avanzata dal medesimo ente civico. La proposta di variante è finalizzata alla ricostruzione, con profonde modifiche di volume, di sagoma, dei prospetti e di sedime, dell’ex cinema Myriam: restituendo, di fatto, un organismo edilizio con caratteristiche planivolumetriche e tipologiche completamente diverse rispetto all’edificio preesistente. Aspetti che sono stati più volte oggetto di confronto democratico sia sui social sia nelle sedute del consiglio comunale. Difatti, in più occasioni i consiglieri comunali di minoranza hanno espresso perplessità e chiarimenti sulle procedure adottate. Secondo quanto appreso dagli organi di stampa, riteniamo doveroso riportare i punti essenziali enunciati nel parere paesaggistico: a) – la tipologia del nuovo fabbricato deve riproporre, con il doppio ordine di portici, l’elemento architettonico che caratterizza l’intero comparto edilizio storico di Piazza Santini; b) – nel perimetro della zona omogenea denominata A2 (di interesse storico – artistico), le zone G2 e G4 di cui al vigente PRG rappresentano null’altro che sottozone della zona A2, e vi si possono prevedere soltanto interventi di tipo conservativo, quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e risanamento conservativo (in totale difformità a quanto affermato dal Responsabile Unico del Procedimento); d) – la normativa delle zone A2 è coerente con gli obiettivi di tutela perseguiti dalla Soprintendenza. Prendiamo atto che i motivi ostativi esposti nel provvedimento di tutela della Soprintendenza sono il risultato sconfortante – e di questo ne siamo profondamente dispiaciuti – raggiunto dall’Amministrazione comunale in questi diciotto mesi di iter amministrativo; in cui si rileva una traslazione del procedimento amministrativo prescelto (atto di permuta, prima e pubblicistico – espropriativo, poi) che rischia di rallentare notevolmente la ricostruzione del cinema – teatro, tanto sperato dalla cittadinanza. Di conseguenza, anche il risultato del concorso di idee in itinere di Piazza Santini non potrà sfuggire alla normativa vincolistica delle zone A2. Diversamente, andremmo a spendere € 35.000 presi dalle tasche dei nostri cittadini inutilmente e senza costrutto. Per quanto esposto, invitiamo il Sindaco Alfieri e l’Amministrazione comunale a provvedere all’adozione di procedure tecnico – amministrative finalizzate ad accelerare la fedele ricostruzione dell’ex cinema Myriam alla luce della normativa vigente e nel rispetto del regime vincolistico, il quale è finalizzato alla tutela dei valori storico – culturali del borgo della Riforma di Capaccio Scalo.” A Capaccio Paestum già si dice che questo gruppo sia nato per ottenere qualche incarico perciò attaccherebbe, conoscendo i personaggi difficilmente possa essere reale questo.

Le difficoltà di operare a Capaccio Paestum quindi sono notevoli, non bastano i vincoli, giusti, che vi sono per effetto della città antica e non solo, ma si deve fare i conti con una mentalità particolare. Più volte abbiamo detto che Capaccio Paestum è una città a più velocità. Ci sono gli imprenditori, gli industriali, gli operatori commerciali -turistici -produttivi che vanno a mille insieme al 90% della popolazione e il 10%che tenta di fare politica quando il 90% se ne sbatte della politica lasciando alla stessa spesso, fatte le doute eccezioni, i falliti, gli inconcludenti, i lestofanti. Il Miriam è la dimostrazione chiara ed inequivocabile che a Capaccio Paestum quando opera il pubblico tutto è fermo mentre dove opera il privato tutto va a mille. La cosa bella è che quei lestofanti falliti tra grillini, ambientalisti, nullafacenti e gentaglia varia che cerca di farsi spazio tra accuse, maldicenze, denunce(il caso Nettuno è emblematico) non li vogliono nemmeno nei campi a raccogliere gli ortaggi o i frutti perchè per fare quel lavoro ci vuole dignità e lo la dignità non l’hanno mai avuta. Sergio Vessicchio