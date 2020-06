I banditi sono entrati in azione alle 4 della notte scorsa,erano in quattro rigidamente con passamontagna.Hanno scassinato il cancello in ferro e la porta in vetro blindato dell’ingresso principale del negozio, portando via orologi e preziosi per un valore ancora in corso di quantificazione, ma non inferiore ai 10mila euro. I malviventi hanno parcheggiato la propria auto, un’Audi A4 station wagon di colore nero, proprio davanti alla gioielleria: dopo aver dato un’occhiata ai sistemi di protezione ed antifurto, hanno tirato fuori dalla vettura un piede di porco e una grossa spranga di ferro, deviando la visuale delle telecamere. Dopodiché, hanno sfondato cancelli, lucchetti e vetrate, facendo razzia all’interno del negozio torce in pugno, distruggendo diverse vetrine e depositando la refurtiva in grossi scatoloni di plastica prima di darsi alla fuga, forse per il sopraggiungere di un’altra auto o per l’insistente suono delle sirene del sistema di allarme di cui è dotata l’attività commerciale, di proprietà del noto ex consigliere comunale Leopoldo Marandino: è la seconda volta che finisce nel mirino di ladri, dopo la rapina a mano armata subita, il 28 marzo del 2013, presso la sede storica dell’omonima gioielleria in Via Magna Graecia, nel centro urbano di Capaccio Scalo. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso: acquisite anche le immagini di videosorveglianza della gioielleria e delle varie telecamere di sicurezza installate nella zona. Indagini a cura della Compagnia di Agropoli.FONTE E TESTO STILE TV

