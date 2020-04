In piena emergenza e all’indomani di un articolo diffamatorio fatto da un giornalista tedesco secondo il quale la mafia stia aspettando i soldi dall’Europa e dal quale non abbiamo visto nessuna presa di distanza da nessun tedesco trapiantato in Italia ne tanto meno il direttore del Museo,lo stesso Zuchtriegel se ne esce con un provvedimento di circa tre mesi fa quando sventolando la sua cittadinanza italiana cerca di prendersi la scena in un momento difficile e delicato.Ci saremmo aspettati un comunicato stampa dal quale prendeva le distanze dal giornalista suo concittadino e invece se ne esce con la sua cittadinanza.Ormai Gabriel ci ha abituati alle sua auto referenze e dopo la conferma per altri 4 anni alla guida del Parco Archeologico unitamente ad Ascea ringrazia i sindaci delle due città.Un vanto quello della cittadinanza in questo momento non si comprende.Mentre da una parte l’Italia ammaina la bandiera europea a causa della Germania dall’altra da la cittadinanza ad un tedesco a dimostrazione della grandezza dello Stato Italiano visto che il provvedimento è del capo dello Stato Mattarella.Ma Zuchtriegel chi deve ringraziare?Forse la stessa persona che lo ha indicato,senza nessun talento e poche indicazioni curriculari, quale direttore del Parco archeologico di Paestum?E’ noto come il tedesco vanta amicizie ben collocate perchè il suo curriculum non era tanto appropriato per guidare il Parco ma ha strappato il posto a validissimi professionisti italiani.Grazie a chi?Qual’è questa potenza occulta che ha preso uno sconosciuto e lo ha messo alla guida del parco archeologico di Paestum?

I FLOP

Zuchtriegel ha avuto grande autonomia e una stampa totalmente a favore e nonostante una pioggia di finanziamenti opere come la ex Cirio e l’anfiteatro sono ferme al palo per non parlare di altro,non si fa nemmeno l’ordinario il più delle volte mentre la stampa nazionale e internazionale ne decanta l’operato.

L’ATTEGGIAMENTO

Zuchtriegel non entra nel cuore della gente.Il suo carattere freddo in sintonia con le sue rispettabili origini,il suo modo di porsi,il suo entrare in faccende che non gli competeno(ricordate il caso della dirigente scolastica)lo hanno allontanato dalla società civile capaccese. Ha buoni rapporti con il comune,questo va detto,e i vari sindaci gli vengono incontro perchè poi lui istituzionalmente sa come fare.Tutto fumo e niente arrosto e ora la stampa ne esalta anche la cittadinanza,sicuramente il capo dello Stato ha fatto una cosa giusta ma tutto il mondo si stava chiedendo come mai un tedesco con competenze limitate era alla guida di uno dei parchi più importanti.Non ci sembra che la Germania si metta in mostra per aree archeologiche affermate e visitate e quindi la cittadinanza di Gabriel è anche un modo per mettere a tacere le tante domande che ormai da tempo i più intelligenti si stavano facendo.Come per dire in Italia non ci sono personalità in grado di guidare il parco. Zuchtriegel deve sempre ricordarsi che questa è la Campania,sappiamo che è passato per Pompei dove il suo mandato è stato pianificato ma è anche la regione dove è nato un atico adagio: “ca nisciun è fess”.Ricordiamo che la farina del diavolo va in crusca e presto se ne renderà conto.Sergio Vessicchio