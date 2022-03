E’ aperta un’indagine sulle fiamme in tre ville in via delle Acacie nellazona turistica di Capaccio Paestum una delle traverse della Laura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intera area. Ingenti i danni. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire alla causa del rogo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, diretti sul posto dal caposquadra Pasquale Pingaro, unitamente ai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, i quali indagano ora sulla matrice dell’incendio. Non si esclude al momento alcuna pista, anche perché gli immobili, disabitati ed in fase di ultimazione, sono disabitati. A prendere fuoco anche il terreno circostante, ma resta da capire se il principio d’incendio si è sviluppato nel podere o è stato appiccato nelle villette per poi propagarsi.