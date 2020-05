Per la prossima estate tutto bloccato.Le peculiarità,le tradizioni,le conquiste saranno cancellate dal calendario con il rinvio al prossimo anno.A meno di clamorose altre decisioni la prossima estate cambia volto alla capitale del Cilento.Già in crisi per una disorganizzazione totale dal punto di vista amministrativo e per la mancanza di persone competenti nell’organizzazione turistica,Agropoli dovrà rinunciare a quelle cose che nel tempo l’hanno esaltata.Già rinviati importanti appuntamenti com il torneo internazionale e la Half Marathon ora quasi certamnteil carrubo,la struttura trainante dell’immagine turistica agropolese,non sarà aperto non per scelta dei proprietari ma per le norme anti covid vigenti.Le processioni non saranno autorizzate ma si dovrebbe studiare una formula per portare i Santi della città in processione senza fedeli con la visita in tutti i quartieri.

La movida,la vera forza trainante del trend turistico che aveva preso piede sarà ridimensionata se non cambieranno le dsposizioni e se l’emergenza sanitaria continua.Si spera,vista la sobrietà della proposta,che venga salvato il settembre culturale al castello kermesse culturale di grandissimo prestigio e fiore all’occhiello della città di Agropoli.Noi non crediamo alla crisi.Gli ultimi giorni hanno dimostrato che la gente esce,spende,consuma e i locali sono ancora al centro del divertimento e dello svago dei giovani.Ad Agropoli come a Capaccio Paestum,Castellabate ma ovunque nello scorso week end si sono registrati numeri altissimi,come era prevedibile, e fioccano le prenotazioni.





Troppe trasgressioni delle regole anti covid vigenti e questo potrebbe portare ad un rischio sanitario nuovo e ai sindaci a chiudere nuovamente le città.Ma se il virus molla la presa l’economia decolla subito sopratutto nel commercio e nel turismo.Il 70% degli italiani sono stipendiati e restando in casa i soldi non li hanno spesi per cui appena possono torneranno a spendere e a far rifiorire l’economia.Questo è un fatto automatico.C’è da superare l’emergenza il lieve calo ma sicuramente ancora in atto.Sergio Vessicchio