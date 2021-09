La dinamica è al vaglio degli inquirenti arrivati sul posto. Ma a questo punto serve a poco il ragazzo è morto. L’auto con la quale si è scontrato con il suo scooter era guidata da un anziano di 83 anni, un nonnino di Montecorice che l’auto non l’avrebbe dovuta vedere nemmeno con il cannocchiale. Puoi può succedere a tutti una cosa simile. La vicenda pone molti inquietanti interrogativi. Tommaso Gorga, 15 anni, studente del Liceo Scientifico Gatto di Agropoli, di Ogliastro Marina frazione di Castellabate è morto in seguito all’incidente che si è verificato in località Buonanotte, nei pressi di Ogliastro Marina: secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’adolescente in sella ad uno scooter ha perso la vita in uno scontro frontale con un’auto, una Fiat Punto guidata da un vecchietto di 83 anni. L’anziano non si è fermato a prestare soccorso ed ha proseguito per circa un chilometro, seppur con il parabrezza sfondato e senza una ruota anteriore, staccatasi a seguito del violentissimo impatto con il motociclo.

Ci si chiede se era in grado di guidare un auto. L’uomo soccorso anche lui ha riportato lievi ferite e contusioni seppur sull’ambulanza ha rischiato il linciaggio dalla gente inferocita arrivata sul posto. Era comunque anche lui in stato si shock. La notizia della tragica morte del ragazzo si è diffusa subito, un candidato sindaco ha sospeso la campagna elettorale, le persone si sono riversate vicino all’abitazione. Il giovane in condizioni disperate ha subito tre interventi. I medici lo hanno operato d’urgenza, ma il 15enne non ce l’ha fatta a seguito dei gravissimi politraumi riportati su tutto il corpo. Il comune è schoccato da questa vicenda, per come è avvenuta e per la perdita durissima di un ragazzino di 14 anni.