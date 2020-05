La presenza del tedesco Zuchtriegel alla guida del Parco archeologico di Paestum, seppure legittima, ha fatto,da tempo,storcere il naso a parecchi visto il curriculum sicuramente meno intenso rispetto a tanti italiani di prestigio.Il suo operato lascia molto a desiderare per tanti motivi che da tempo abbiamo denunciato ma l’argomento di oggi non va in questa direzione.Tutto quello che si sta dicendo sulla crisi economica in atto rappresenta un inquietante problema per l’immediato ma anche a lungo termine.La Germania colpita anch’ella dalla crisi sanitaria ha mostrato grande capacità di gestione e si è confermata attrezzata visto come ha contenuto l’epidemia rispetto agli altri.Il problema è tutto qui. Nell’Europa che non piace all’Italia(se non ad una sola parte),vi è una Germania egemone e cannibale pronta a mettere le mani sull’Europa “okkupandone” i territori.Una volta le occupazioni si facevano mandando sul campo di conquista i battaglioni e i militari ora invece è l’economia il carrarmato l’arma messa in campo.L’emergenza sanitaria e quindi economica è stato il punto debole nel quale la Germania colpisce o starebbe per colpire gli stati da “conquistare”,forse c’è anche L’Italia? La Grecia ha dovuto parare un brutto colpo rispetto alla crisi economica che la portò quasi al fallimento svendendo aeroporti e porti alla Germania tre anni fa e anche oggi.

Ora perchè parliamo di Paestum e del suo direttore tedesco,una nomina uscita dal cilindro circa 5 anni fa con grande pubblicità e con i media a suo favore.Vuoi vedere che la Germania vuole mettere le mani sui templi di Paestum?In caso in cui l’Italia sarebbe costretta a vendere qualche patrimonio alla Germania i tedeschi avrebbero già messo gli occhi sui templi più visitati al mondo?Il nostro è un interrogativo che poniamo a noi stessi.Una ipotesi.Altrimenti perchè un tedesco alla direzione?Alla fine l’Italia è così ricca di monumenti e città d’arte che perdere un sito come Paestum o qualche altro bene non rappresenta un problema.La nomina dell’attuale direttore può essere una fuga in avanti della Germania?La presenza invasiva del cavallo voluta dal direttore tedesco posto tra i templi più belli della Magna Grecia,capace di far storcere il naso agli esperti e agli studiosi, potrebbe essere il cavallo di troia per espugnare la città dei templi?Siamo nel campo delle ipotesi ma a pensar male non ci si sbaglia mai.Sergio Vessicchio