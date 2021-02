Il direttore del parco archeologico di Paestum, sul quale da tempo abbiamo avviato un attento e minuzioso percorso giornalistico teso ad evidenziare il suo operato che ha portato a far emergere lo stato in cui si trova il parco archeologico, ci ha querelati. Elogiato da ogni parte, siamo entrati nel merito e abbiamo invece dimostrato a più riprese, che le notizie giornalistiche pubblicate dalla stampa soprattutto nazionale, spesso e volentieri risultano infondate.

Basta fare una ricerca approfondita e ci si accorge che i nostri articoli hanno evidenziato la discordanza tra il programma di Zuchtriegel, i suoi proclami e quanto è stato fatto. E sui nostri articoli non ha potuto fare nessuna querela perchè è facilmente dimostrabile quello che diciamo. Le promesse fatte dal direttore tedesco non sono state mantenute ed è stato un gioco da ragazzi smascheralo. Notizie che arrivano dal suo entourage raccontano di un Gabriel molto turbato per questo. Ma perchè una sola voce fuori dal coro peraltro su di un blog da quattro soldi come il nostro ha indisposto il così tanto elogiato direttore? Forse perché la verità fa male e da chiunque viene detta da un fastidio enorme.

E Zuchtriegel arrivato a Paestum non si sa per come e per che cosa crede di aver trovato tutti sudditi. C’è anche chi come noi va in fondo a tutto. Ora ci ha querelati perchè abbiamo (“indovinato”? ) chi sarà il nuovo direttore di Pompei. Basta leggere questo articolo del 2 dicembre scorso (leggi qua). Non c’è una sola diffamazione, né una calunnia, ne un’offesa. Come mai va a fare la querela? Mica abbiamo detto che il concorso è truccato? Non ci pensiamo nemmeno. E non si getta nessuna ombra sul concorso perchè abbiamo detto che è bravo. Questa la denuncia.

Ora ci chiediamo cosa ha spinto Gabriel Zuchtriegel ha fare questa querela. Per quale motivo il direttore nell’articolo, nonostante si decantino le sue lodi come uomo all’altezza di essere il direttore di Pompei, si sente offeso? Perchè non ci ha querelati per questo fatto il mese di agosto scorso(leggi qua). Aspettiamo che finisca il concorso poi ne riparleremo. Sergio Vessicchio