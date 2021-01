(Giovanni Coscia) – Tra raccomandazioni, DPCM, restrizioni, chiusure attività e tanti altri aspetti che negano di vivere, si cerca in questo momento, di risolvere la questione COVID, col Vaccino. La PFITZER, società farmaceutica e produttrice di vaccini ed altro, hanno già “imposto” al mercato globale, il cosiddetto vaccino anti-covid. Ma sembra che tutto non vada per il verso giusto e diverse testimonianze, con filmati sulla rete, unitamente ad articoli diffusi dalla stampa non in linea con un certo sistema o metodo se si preferisce, hanno dimostrato una buona percentuale di inefficienza di questo vaccino imposto dai singoli stati. E la PFITZER la fa da padrona. Un costo eccessivo che genuflette per almeno 50 anni, tutti le nazioni che ne dovranno garantirsene le dosi. E invece. Un costo comunque che varia dai 20 euro a singola dose, ad un massimo di 50 euro. Si parla di immissione sul mercato mondiale di oltre un miliardo e mezzo di dosi, che a conti fatti sulla punta delle dita e contando sul naso ci ritroviamo con un introito economico pari a circa 40 miliardi di euro solo per l’acquisto delle dosi del vaccino. Ecco perché nel mondo intero, interessi l’esistenza della PANDEMIA. Con la pandemia, oltre a dare ascolto a qualche governatore regionale, si fanno i soldi a grandi quantità, con la “benedetta pandemia”. Se la gente muore non importa, è un effetto collaterale e si è iniziato proprio dalle case di riposo.

E poi cosa importa se i Cinesi comprano metà della nostra Europa. L’Italia è nel bel mezzo di questo sistema e già una parte del nostro territorio e nelle mani dei tedeschi, guarda caso. Chissà perché non hanno tenuto in considerazione, divulgando per niente la notizia di un vaccino creato in Russia, che non costa nulla. Ha il 92% di validità, per cui superiore a quello imposto dal sistema e di provenienza della PFITZER, e non deve essere tenuto o conservato a -80 gradi, ma al contrario va tenuto a temperatura ambiente. Altro che intervento scenografico dell’esercito, con camionette blindate e militari con mitra spianati a difendere chissà quale segreto divino. E perché non si tiene in considerazione il vaccino creato dai russi? Per il semplice fatto che la pandemia produce ricchezza e danaro. Tant’è che i più ricchi del pianeta, circa 2200 persone aumenteranno la propria ricchezza del 30%. Ecco la risposta alla pandemia. Con la pandemia si fanno i soldi. Ecco l’interesse dei politici. Ne fanno parte. Eppure abbiamo la presenza quotidiana e sistematica di personaggi, i quali pur non essendo virologi o epidemiologi, impongono la dittatura soviet del vaccino e soprattutto della PFITZER, come ultima ancora di salvezza. No, NO. NO. Non è vero. C’è altro sotto questa pandemia. Creata ad arte. Ed ecco che la classe politica, con maggioranza 5 stelle, in maggioranza cassieri ai supermercati e bidelli nelle scuole, senza offesa alcuna, sia chiaro, il lavoro è sempre dignità, si trovano i politici grillini a dire sempre si a ciò che è l’interesse del loro massone padrone. I grillini non a caso, predicano una politica contraria al loro stesso programma. Ve ne siete accorti? Ora Basta per favore. Liberiamoci da questo scempio e da questa vergogna. Gli italiani onesti, non ce la fanno più. Chi governa il mondo ha bisogno delle teste di legno e come obiettivo unico è terrorizzare la gente. E questa pandemia, è una disorganizzazione “ORGANIZZATA”. E il Prof Crisanti, annuncia la propria allergia al vaccino. Allora cosa dire?………………………………