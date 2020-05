(Giovanni Coscia) – Forse già a metà dicembre i grilli i erano a conoscenza dell’attacco sanitario che il virus avrebbe sferrato a breve termine. Noi tutti siamo portati a dimenticare, ma per fortuna, c’è chi fa dei ricordi, la valigia da tirare fuori al momento opportuno. E così, la rete informatica, tira fuori il filmato che non ti spetti. Praticamente da YOUTUBE, viene a galla una incredibile intervista ( https://agiamoadesso.org/beppe-grillo-sapeva/ ) al comico genovese, patron e fondatore dei grillini, quelli che volevano stravolgere il mondo politico come un calzino sporco e che invece vi si sono integrati come nessuno avrebbe saputo fare. E proprio il giorno 17 dicembre del 2019, Beppe Grillo, rilascia una intervista, che in data attuale risulta essere sconvolgente. Esce infatti da un incontro politico ed una giornalista gli chiede: “perché questa maschera sul viso?” E quasi per non perdere la sua comicità risponde: “E’ per proteggermi da voi”- Da noi, risponde la giornalista? E grillo: “ mi proteggo dai vostri virus”. Poi si scivola sull’argomento politico, ma glissa le domande ed avvicinandosi alla sua vettura che lo accompagna, si infila con prepotenza nel suo interno ed ancora gli si pone la domanda del perché indossa la maschera. Laconico afferma che “i microfoni sono pieni di BATTERI ABBIATE PAZIENZA” , e alla domanda sulle sardine risponde che….CI VUOLE UN PO DI PULIZIA, CAPITE? Grillo continua: Vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla. Ma l’aspetto vero e tragico di questa vicenda consiste che Grillo di li a brevissimo, sospenderà tutte le date dei suoi incontri a partire guarda caso, proprio dal mese di marzo e di aprile. Ed eravamo a dicembre, nel mentre la sua organizzazione aveva già venduto tutti i biglietti a disposizione sulla piattaforma Ticket one! 20 date annullate all’improvviso. Lo stesso veniva annunciato sui blog e sui canali di informazione telematica, lasciando una registrazione a motivazione del tour annullato: Russava mentre dormiva. Ciò che è ancora più sconcertante, e che conferma forse la conoscenza del virus un mese prima della pandemia, è quando giggino “bibbitaro” Di Maio, viene preso in giro da tutta Italia, per aver pronunciato in maniera anomala un vocabolo e ad un incontro politico, a febbraio, lo stesso Ministro degli esteri, sua eccellenza Giggino bibbitaroalsanpaolo, afferma che “ ogni paese sta adottando delle misure rispetto alla vicenda ed alla emergenza del “CORONAVAIRUS”. C’è da chiedersi quindi, perché e come mai a dicembre, Grillo, massone del Bildelberg Group, affermava che “ci vuole un pò di pulizia capisci”? e indossando quella mascherina che gli copriva il volto, già parlava, a DICEMBRE, che non era sbagliato indossarla. Ma c’è da chiedersi quando mai l’aveva indossata prima di allora? Parlava già di una società da rifare e da “igienizzare”. Perché e come mai aveva annullato ben due mesi prima le tappe del suo tour comico-politico? E come mai lo stesso Di Maio parlava già di VAIRUS A FEBBRAIO, quando ancora nessuno sapeva nulla e tutto il mondo era alle prese con il proprio lavoro ed i propri impegni? Di Maio, in contatto con l’EST già dal 4 novembre 2019, aveva già saputo e sentito quella parola che poi, da bibbitaro quale è, non sapeva chiamare in maniera corretta: VAIRUS. I grillini sapevano già tutto? Non dimentichiamo e lo ribadiamo, che Beppe Grillo ha partecipato alle riunione sulla nave Britannia, di proprietà dei reali inglesi, dove la massoneria, ovvero i padroni occulti del mondo, celebrano le proprie riunioni e le strategie economiche da adottare nei confronti della società. Essi rappresentano SATANA in terra. Grillini, ci avete rovinato. E voi sapevate tutto e non avete avvisato l’umanità? Siete responsabili di quanto accaduto?

