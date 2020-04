Di simpatie per De Luca no ne abbiamo mai avute pur avendogli riconosciuto un gran lavoro a Salerno e la gestione dell’emergenza in Campania durante la quale ha dimostrato di essere un fuoriclasse dopo 5 anni di fallimenti alla regione.

E proprio durante l’emergenza De Luca,nella fase acuta,ha dato l’ok con la asl alla riapertura dell’ospedale di Agropoli ma con una cosa molto strana,non lo ha mai citato.Proprio ieri è andato nelle retrovie dei nuovi ospedali a verificare le nuove attrezzature,durante le sue colorite ed esaurienti conferenze del venerdì mai lo ha nominato.Ha parlato di tutto e di più tranne che dell’ospedale di Agropoli mentre comunque si stava attrezzando.Terminata la fase della messa in atto della struttura è arrivato un blocco con motivazioni molto particolari,mancano i medici,i pavimenti non vanno bene,tutte situazioni comunque ancora ufficiose ma di ufficiale c’è solo lo spostamento dell’apertura a maggio a emergenza finita.Da un lato va bene così e non diventa solo un covid Hospital e ancor di più importante non ha aperto perchè l’emergenza si sta superando complessivamente in altro modo,ma De Luca ci consenta di sentire puzza di bruciato visto che l’incertezza che ha determinato i suoi 5 anni di governo regionale durante i quali l’ospedale di Agropoli è rimasto fermo al palo nonostante un’amministrazione sua,un consulente ex sindaco di Agropoli nelle sue stanze e una asl gestita solo ed esclusivamente di uomini suoi,Agropoli ha avuto più di una presa in giro.Ogni giorno riceviamo messaggi e telefonate di persone che vogliono capire,sotto tutti i post di comunicazione di De Luca ci sono i commenti sull’ospedale di Agropoli,il dibattito anche se virtuale rimane aperto.E in questi giorni ci siamo chiesti perchè De Luca mai avesse citato l’ospedale di Agropoli.

Quella che era una superficiale domanda ora ha una risposta e non vorremmo credere che questo ospedale non abbia futuro ne una nuova impostazione nella quale non ci sia un Pronto soccorso serio e affidabile con rianimazione,tac e una cardiologia interventistica e magari con una specialistica d’eccellenza oltre che una prima seria diagnostica con identificazione di dove andare.La gente vuole risposte non silenzio.Si aspetta risposta.Saremo petulanti su questo argomento.Sergio Vessicchio