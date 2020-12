Forse il presidente De Luca non vedeva l’ora di vaccinarsi un pò per dare l’esempio e un pò per mettersi al riparo vista l’esposizione con la quale deve affrontare la pandemia in una regione come la Campania dove è difficilissimo gestire l’emergenza e per come lo stesso presidente si sta muovendo nonostante le critiche, molte volte ingiustificate, del Giletti di turno.

Il problema però è a monte, i vaccini non ci sono, non c’è disponibilità e il piano vaccini in Italia è un colabrodo come lo stesso presidente De Luca ha detto questa mattina. Siamo ultimi in Europa per quantitativo di vaccini mentre gli altri già hanno fatto migliaia e migliaia di vaccinazioni.