Dopo l’arrivo l’11 agosto scorso di Alesssandro Del Piero ad Agropoli (clicca qua) ora tocca a Tacconi altro pluridecorato ex giovatore della Juventus amatissimo ancora dai fan bianconeri oltre che da quelli dell’ Avellino di cui è ancora un grande idolo. Ospite della struttura Stella Del Cilento l’ex portiere dell’Avellino, della Juventus e della nazionale si è intrattenuto parlando del più e del meno, ha ricordato la tremenda domenica del terremoto in irpinia: ” La mia casa di Avellino rimase in piedi e quelle intorno caddero tutte” ha riferito con emozione. Ha parlato dei successi della Juventus e alcuni anedoti delle vittorie bianconere, non ha tralasciato riferimenti al suo futuro: “potrei entrare in politica alle prossime elezioni nazionali in programma nel 2023” .

E poi ha parlato anche di Agropoli: ” E’ una città bellissima, in Italia 90 sono stato all’ariston di Paestum prima della smifinale di Napoli ma qui non c’ero stato se non di passaggio perchè per molti anni sono stato in vacanza a Palinuro”. Naturalmente fans e curiosi per le foto e lui disponibile e simpatico ha dispensato sorrisi e saluti per tutti a noi appena ci ha visti un monito: ” Qui fai il bravo” Riferendosi alla nota nostra lite tv con Barbara D’Urso sorridendo in maniera sorniona. Tacconi si ferma ad Agropoli alla Stella Del Cilento strutturo bellissima della collina san marco. Poi tornerà Agropoli gli è piaciuta molto. Sergio Vessicchio