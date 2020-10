Il terremoto giudiziario che ha messo in ginocchio la città di Eboli subito dopo le elezioni si allarga a macchia d’olio.Dopo i domiciliari per il sindaco Massimo Cariello,la popolazione si scopre allibita e incredula per la bontà con la quale viene rispettato il primo cittadino,ora spuntano altri indagati nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla procura della repubblica di Salerno. A finire nel registro degli indagati sono: il consigliere comunale 69enne Giuseppe La Brocca, il dipendente comunale 49enne Emilio Grippa, l’ingegnere 62enne Agostino Napoli, gli imprenditori caseari Gennaro e Gianluca La Marca di 74 e 44 anni, rispettivamente padre e figlio; oltre all’ingegnere 63enne Francesco Siano di Fisciano, ai fratelli imprenditori Roberto Birolini 42enne di Altavilla Silentina e Simone Birolini 48enne di Seriate (BG). Gli altri arrestati ieri erano: Giuseppe Barrella, Annamaria Sasso, Vincenzo D’Ambrosio e Francesco Sorrentino.

Dalle indagini effettuate dalle fiamme gialle di Salerno sono emersi, secondo la Procura, «una serie di episodi corruttivi nei Comuni di Eboli e Cava de’ Tirreni». Gli indagati, infatti, in cambio di favori, avrebbero condizionato l’esito di concorsi pubblici indetti dai due enti. Le prove selettive oggetto d’indagine sono state il bando per due posti, a tempo indeterminato, di educatore di asili nido, da parte del Comune di Eboli e quella per il reclutamento di dieci unità di istruttore direttivo amministrativo, indetta dal Comune di Cava de’ Tirreni.

Per la Procura di Salerno nel caso del concorso bandito dal Comune di Eboli, «il primo cittadino ha concordato l’ordine della graduatoria con il presidente ed un membro della commissione, favorendo così l’assunzione, come educatore di asilo nido, di un candidato a lui vicino». Gli investigatori ritengono che in cambio «i due componenti della commissione hanno ricevuto dal sindaco la promessa di incarichi più importanti e gratificanti nell’ambito dello stesso Comune di Eboli». Per quanto riguarda, invece, il concorso indetto dal Comune di Cava de’ Tirreni, per la Procura di Salerno il sindaco Cariello «ancora una volta per agevolare un candidato a lui vicino, ha chiesto e ottenuto di conoscere preventivamente gli argomenti della prova d’esame ad un componente della commissione esaminatrice». Il funzionario del Comune di Cava de’ Tirreni, che ricopre anche un incarico all’interno del Consorzio Farmaceutico di Salerno, avrebbe chiesto «come contropartita che il sindaco Cariello si impegnasse ad evitare la nomina di un soggetto a lui non gradito a presidente del Consorzio Farmaceutico di Salerno». Per gli investigatori, inoltre, il sindaco di Eboli con il contributo di un funzionario comunale avrebbe «rilasciato dei permessi autorizzativi illegittimi a due imprenditori, che hanno potuto cosi realizzare un impianto industriale nella zona agricola della Plana del Sele, sottoposta a vincolo paesaggistico». In cambio, i due imprenditori avrebbero «concesso dei fondi ad alcune associazioni che, ad Eboli, hanno organizzato eventi e manifestazioni patrocinate dal Comune».

Il prefetto ha disposto la sospensione dalla carica del sindaco Cariello mentre i consiglieri comunali di maggioranza e e i neo-assessori (erano stati nominati ieri) in una nota hanno espresso «piena solidarietà personale e politica» al primo cittadino, «confidando che presto sulle procedure amministrative oggetto di valutazione da parte dei magistrati venga fatta pienamente luce, allontanando dal primo cittadino ogni ombra di irregolarità».