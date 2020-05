(Giovanni Coscia) – Sono trascorsi 28 anni da quei tragici eventi. I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, esempi di legalità nazionale e non solo, perdono la vita, a breve distanza l’uno dall’altro, così come pure le loro scorte, a seguito di due attentati. Da allora ci si chiede ancora chi fossero i mandanti di quelle stragi. Via D’amelio, Capaci, non hanno ancora un volto definitivo. Strano? No. Siamo in Italia e la giustizia va a farsi friggere in casi così importanti. Si parlava tempo addietro, di trattativa stato-mafia, ma i vertici nazionali della politica, misero a tacere tutto, facendo “bruciare” le registrazioni a fronte di una prova schiacciante che avrebbe forse, calpestato e smascherato lo stato Italiano, nei suoi vertici, per quelle morti che ancora oggi chiedono non più giustizia, ma vendetta. Perché allora quelle tragedie? Ma il Giudice Falcone, su chi stava indagando? Quale era l’inchiesta che Falcone lasciò in eredità a Borsellino? Non a caso, i due attentati, si susseguirono a distanza di brevissimo tempo. Dopo la morte di Falcone, Borsellino fu nominato suo successore per quelle indagini e strano caso, anche il giudice Borsellino trovò la sua tragica fine. Ma quale era la nazione, che più della nostra stessa Italia, il giorno dopo titolava su tutti i giornali che era stato assassinato il giudice Falcone? Che strano, era la RUSSIA. Ci si chiede cosa mai può essere accostato il forte interesse mediatico della Russia alla morte di Falcone? La Russia, credo, ha un ruolo ben definito in questa faccenda, e che opportunamente è stata zittita e taciuta dai mezzi televisivi del tempo e dalla carta stampata.

La Russia infatti, da poco tempo aveva cominciato ad essere RUSSIA, in quanto prima si chiamava Unione Sovietica e lo ricordiamo tutti. Una nazione molto particolare e lo riconosciamo, laddove sono avvenute cose strane e delle quali nessuno ha potuto o voluto approfondire oltre ogni considerazione. Va considerato dunque, che nel crollo della ex URSS, va rammentato comunque che avevano una grossa riserva aurifera nei forzieri delle proprie banche. A quanto sembra, questa grande riserva di oro, sia andato un po’ “sperperato” e diffuso tra i potenti della ex URSS e mai più ritrovato. Pare che molti di quegli ex dirigenti, siano divenuti i nuovi proprietari di quelle giacenze auree in modo inappropriato. Cosa focalizza questo aspetto? Evidenzia, sembra, che quei dirigenti sovietici, oramai ex, avessero contattato la mafia siciliana per riuscire a riciclare quei blocchi di ORO e per recuperarlo. Strano vero? Ma ci si deve chiedere, come facevano o con quali possibilità questi dirigenti del PARTITO COMUNISTA SOVIETICO, erano in possesso dei numeri telefonici o magari gli indirizzi dei Corleonesi? Forse sulla guida telefonica c’erano quei numeri e giustamente, li hanno contattati telefonicamente. Ma perché la stessa mafia Italiana, prima che giungesse la droga sul mercato, ovvero prima degli anni 70 e che rispondono al nefasto periodo del 68, ha sempre avuto una impressionante liquidità? I soldi del PARTITO COMUNISTA SOVIETICO, per decenni sono stati versati illecitamente ed illegalmente nelle casse del Partito Comunista Italiano, (e pensavate che il PCI si mantenesse vendendo gadget al festival dell’unità). Venivano pagati in dollari e su quei versamenti, stranamente, vi era la firma di un tale Armando Cossutta che conosciamo come il capo della incontrastata ala sinistra del PCI ed anti-revisionista. L’ennesima domanda da porsi è quale fosse la struttura capace di cambiare i dollari in lire? Chi fece da tramite per quelle operazioni di scambio valutario tra l’ex URSS ed il vecchio PCI? La storia insegna molte cose, ma è ancora presto per definire “storia” la morte di Falcone e Borsellino, fratelli uniti nella giustizia, che chiedono giustizia. Hanno combattuto per la verità e conoscevano più di tutti quale fosse il sistema che stavano scoperchiando. E ora molti di quei mafiosi sono agli arresti domiciliari. Virus? Strano davvero, molto strano. E vorrei ricordare una frase di Borsellino il quale affermava: “noi abbiamo un’arma; quest’arma è la punta della matita con cui facciamo la “X” sulla scheda elettorale, non sprechiamo quell’arma, perché è un’arma formidabile ed è l’unica arma che abbiamo”. Falcone e Borsellino vivono nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Gli altri possono godere della propria bonafede. Vi pare? E per approfondire la vicenda, grottesca, basta leggere il libro di STEFANKOV e Bigazzi, che tratta appunto di questa strana vicenda di Stato. Capirete molte cose. Cose ed aspetti, che strani non lo sono per niente.