Nel dibattito sulla riapertura dell’ospedale di Agropoli abbiamo chiesto l’autorevole parere del Prof.Giuspeppe Funicelli (il suo straordinario curriculum sul sito www.giusepppefunicelli.it )al quale abbiamo chiesto cosa ne pensa dell’annuncio del Governatore De Luca di riaprire l’ospedale dicendo che si tratta di un dea di primo livello.Funicelli parte da lontano e afferma:”Fare un dea di primo livello si tratta di fare un ospedale fotocopia di Vallo della Lucana e Roccadaspide.Mi sorgono i dubbi sull’allestimento dei vari reparti che dovrebbero essere gestiti da primari di equipe di prestigio e sulla validità di arrivare a questi livelli altrimenti si rischia di far un clamoroso tuffo nel vuoto rischiando di doverlo poi chiudere un altra volta”

Funicelli traccia anche la strada per mettere la struttura in primo piano senza il rischio di doverla richiudere: “Da tempo dico che l’ospedale di Agropoli deve essere un polo di oncologia di eccellenza.Per essere curati al Pascale e in altri centri si aspetta tempo e ci vuole la raccomandazione.In provincia di Salerno solo il San Leonardo a Salerno,ormai è una università, può intervenire chirurgicamente sui malati oncologici e nessun altro perchè gli altri ospedali non fanno i numeri necessari all’anno per essere autorizzati,a Vallo della Lucania possono fare gli interventi sui tumori della vescica.Qualche clinica privata può intervenire chiururgicaemte ma nel pubblico nessun altro.Ad Agropoli ci vuole questo indirizzo con tutta la filiera realtiva alla chirurgia sui tumori e non solo.La radioterapia già c’è,la chemioterapia e la naif terapia per completare la struttura e il polo.In questo modo anche il dea di primo livello con il pronto soccorso dovrebbe essere attrezzato secondo i più prestigiosi canoni di intervento e completare l’assetto ospedaliero e ponendo l’ospedale di Agropoli tra le eccellenze e punto di riferimento dell’intera provincia.La svolta è questa e non si deve perdere tempo”

Le affermazioni e i suggerimenti del prof. Funicelli chiariscono le idee e rendono efficace anche la lettura di prospettiva sanitaria per il Cilento,la provincia di Salerno e parte del meridione d’Italia nel quale questo tipo di strutture di eccellenza oncologica mancano evitando così anche i tanti viaggi della speranza al nord sipotranno evitare con risultati positiv e importanti.L’autorevole parere di Funicelli non passi inosservato superbiamente ma si tenga presente per dare speranza ad un’area desertificata sotto l’aspetto sanitario da un abbandono imperdonabile.Sergio Vessicchio