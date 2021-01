E’ finita a botte tra genitori davanti alla sede della regione tra coloro che non vogliono mandare i figlia scuola e quei che invece vogliono mandarli.Una situazione imbarazzante quella che si sta creando con la comunità scientifica chiaramente propensa a non mandare le persone a scuola per non far aumentare un contagio già pericoloso in ogni contesto.

E’ un momento di che in Campania tra genitori favorevoli al rientro a scuola e altri che invece non vogliono il ritorno in presenza dei propri figli perchè preoccupati dalla ripresa dei contagi. E oltre a beccarsi sui social stamattina a Napoli alcune mamme sarebbero passate alle vie di fatto. Vome riporta il sito Cronache della Campania il diverbio si sarebbe acceso per una mascherina abbassata da uno dei genitori per fumare. Il gesto ha fatto scaldare gli animi davanti alla Regione Campania dove si sono incontrati piccoli gruppi di genitori No Dad e Si Dad. Una scaramuccia iniziata prima con parole grosse e poi finita a ombrellate. Pochi attimi di caos che sono subito rientrati. Tutto era iniziato con uno scambio di vedute rispetto al tema del rientro a scuola in presenza. “Siamo venuti qui per esprimere semplicemente la nostra idea e le nostre opinioni. C’é una minoranza di persone, sono negazionisti, no dad, no vax e no mask. Sono una minoranza ma sono molto agguerriti: io mentre ero qui sono stato aggredito da una persona senza mascherina soltanto perché volevo esprimere il mio parere“, ha raccontato Ferdinando P. del gruppo Tuteliamo i nostri figli.”