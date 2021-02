Giocatori minacciati, ai quali viene intimato di non segnare, di non difendere, di non parare. Il clima che una piccolissima parte di persone, non si possono chiamare tifosi, sta cercando di agitare intorno alla salernitana è infernale. Minacciati di morte perché fanno il loro dovere come quello di parare un tiro o segnare un goal sono arrivati all’indirizzo di alcuni giocatori. Da qualche giorno stanno arrivando minacce di morte nei confronti di specifici calciatori. E non si limitano solo ai calciatori, ma si estendono alle loro famiglie , verso le loro mogli e i loro figli, in alcuni casi verso parenti. La piattaforma che hanno scelto è quella di instagram, spesso con profili falsi o con status che inneggiano alla Salernitana coperti da notizie dietro ai quali si nascondono questi energumeni che niente hanno a che fare con il tifo sano e pro Salernitana. Un po’ come capita con gli striscioni, li mettono e si nascondono per non far risalire. Ci sono minacce di rappresaglie, di percosse. Ai giocatori viene imposto di non segnare, di non agire a favore della Salernitana.. Pazzesco. I giocatori sono molto risentiti e agitati per questo stato di cose. La società sarebbe impegnata a fare opera di persuasione per tranquillizzare i giocatori e le loro famiglie sostenendo che non si possono trattare di minacce con seguito perchè probabilmente rientra tutto nella contestazione che c’è in atto e che da qualche tempo sta minando la squadra. Sono partite le denunce.

Ovviamente le forze dell’ordine stanno cercando di individuare l’autori di ignobili minacce ci auguriamo che li possano assicurare alla giustizia questi ignari esseri umani come auspichiamo che vengano individuati coloro che contestano in maniera incivile attraverso gli striscioni perchè con un disegno criminoso, con più atti persecutori, stanno aizzando un clima di paura intorno ala squadra e questo potrebbe essere la causa principale di un eventuale mancata promozione in serie A. Per quanto ci riguarda siamo solidali con i giocatori della Salernitana e diciamo loro di stare tranquilli, questa è gente ignobile che non ha a cuore le sorti della Salernitana al contrario di migliaia e migliaia di tifosi di cui la Salernitana, Salerno, la provincia sono fieri. Solo con l’unità, il calore la forza dell”amore per i granata è possibile raggiungere l’obiettivo in cui tutti sperano. La squadra ha dimostrato di potersela giocare. Quella monezza che cerca di minare alla vita della Salernitana ha già perso perchè non ha il coraggio di metterci la faccia. La critica è giusta e sacrosanta e la gente fa bene a criticare ne ha il diritto, perchè è un segno di crescita, di maturità e anche di competenza. Mirare con un disegno criminoso alla distruzione della Salernitana è una cosa da evitare. Sergio Vessicchio