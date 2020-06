(Giovanni Coscia) “SETTEMBRE ANDIAMO, E’ TEMPO DI MIGRARE” Così recita la poesia di Gabriele D’annunzio, che in riferimento ai recinti ove i pastori custodivano le proprie “pecorelle”, in terra d’Abruzzo, erano costretti a migrare verso il mare, al fine di trovare un clima migliore per i loro greggi. E così forse, settembre sarà il mese in cui, con molte probabilità, anche Giuseppe Conte, dovrà lasciare la sua poltrona, per un possibile governo tecnico, ed il gregge, a quanto sembra, dovrà trovare una collocazione solo assistenziale e poltronara, in quanto, il bubbone della crisi, ha raggiunto il suo apice, il suo culmine.

Anche se l’attuale premier Conte, ha provato a blindare la sua posizione, con Paolo Savona, suo ex ministro ed oggi presidente della CONSOB, lo stesso Conte è conscio che appena usciti da questa crisi emergenziale sanitaria, che ha comunque blindato la sua posizione per diversi mesi, sa di trovarsi politicamente come si trovarono i viaggiatori sul Titanic. L’insieme esplosivo è molteplice: la crisi col PD, con il M5S ed Italia Viva di Renzi, hanno già lanciato segnali si evidente rottura, unitamente a quelli della Meloni, di Salvini, e di Forza Italia, e siamo al cospetto di una crisi economica quasi irreversibile. Proprio BANKITALIA, col suo bilancio, ha palesato questo “shock economico”, del governo Conte- PD-5S. IL discorso di Visco, governatore Bankitalia, non è stato casuale. “nulla di burocratico in quel 13%” di PIL in meno, previsto per il 2020. In pratica per Conte ed il suo governo, suonano le campane a morte, in virtù di una partecipazione di Mario Draghi, alle sue considerazioni, che hanno fatto il resto e rincarata la dose sulla crisi immediata futura. L’ex presidente della BCE, Draghi, è divenuta una “riserva” speciale, tanto per usare un eufemismo calcistico, molto importante per questa repubblica. Un contesto potenzialmente in grado di fornire un ulteriore scossone ad un esecutivo che ha presentato in questa fase, infinite lacune e molte fragilità.

Lo scenario futuro, ma immediato, che potrebbe prospettarsi, è molto semplice. Governo tecnico a Settembre, in quanto l’abbraccio dannoso dell’Europa, (vedi MES e Recovery Fund), ricordano un periodo del recente passato: l’Euro-golpe del 2011. Ma vanno aggiunte alcune decisioni che agli italiani non sono piaciute. Il decreto di Bonafede, che ha scarcerato circa 500 detenuti col 41Bis, scuotendo notevolmente l’elettorato grillino, deluso, e le percentuali dei sondaggi, li colloca ad un “meritatissimo” 15%, perdendo d’un colpo, oltre la metà dei consensi ottenuti nel 2018. Vanno aggiunte anche le decisioni intraprese da Renzi, oggi da una parte domani dall’altra e non si comprende questa scelta politica, se non attraverso un proprio tornaconto di cariche istituzionali. Queste le previsioni, in virtù di un governo che ha chiuso in casa gli italiani, i quali hanno già ripreso la propria vita quotidiana, ma rimarranno definitivamente a casa, molte aziende e molte partite iva, che nessuna assistenza hanno ottenuto. Qualcuno sa della Cassa Integrazione? No, meglio i monopattini. E Conte raggiungerà palazzo Madama, col due ruote elettrico. Inoltre, va considerato un possibile blocco che doveva e poteva essere attuato, ed è relativo al pagamento delle tasse, che già a Giugno ed alla fine di questo stesso anno dovranno essere ottemperate, anche senza aver lavorato. Invece, saremo costretti tutti a pagare. E’ giusto tutto questo? NO. E i politici gongolano per i loro stipendi ed i loro privilegi. Soprattutto i Grillini, che da “popolani” hanno mostrato il loro vero volto: LA PIU’ SQUALLIDA DELLE CASTE. Uno vale uno? La politica dei grillini ha palesato che ognuno bada a se stesso e nel frattempo devono districarsi con la sanatoria di oltre 600mila clandestini, che pretenderanno ogni diritto, ma con pochi doveri. Vero Ministro Teresa Bellanova? Ma a te ed ai grillini, che ve ne frega. Avete il vitalizio. Quello che “qualche comico” voleva abolire, ed invece lo hanno addirittura aumentato. Ma che bravi sti 5 stelle. Siete proprio comici in tutti i sensi.