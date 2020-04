Il sindaco di Agropoli Adamo coppola in sintonia anche con le forze di opposizione ha avviato il progetto Rivivi Agropoli e nelle prossime ore sentirà le categorie per progettare la fase 2 e la ripresa della città.Naturalmente non si può non tener conto delle nostre proposte contenute in questo articolo(leggi qua) già redatto ormai circa 3 giorni fa e che ha trovato moltissimi consensi.Un’iniziativa molto rassicurante quella del primo cittadino il quale questa volta non deve far prevalere gli interessi di bottega ma guardare alla prospettiva di rilancio della capitale del Cilento puntando sul turismo quale risorsa economica principale per far ripartire Agropoli si spera non come gli altri anni ma sfruttando le potenzialità morfologiche e di impostazione rimaste da tempo nel cassetto.

AGROPOLI,ISOLE PEDONALI,SPAZZAMENTO DELLE ALGHE,TAVOLINI ALL’ARIA APERTA,SE SI VUOLE RIPARTIRE

