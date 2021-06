In tutte le molteplici situazioni, i nostri lavoratori vanno protetti e tutelati.Il lavoro è un diritto ed un dovere,così come affermato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La strage di chi cerca di guadagnarsi da vivere con un lavoro onesto, continua. Nell’ultimo periodo sono stati tantissimi i lavoratori che hanno perso la vita durante lo svolgimento degli incarichi a loro affidati. Elettricisti, idraulici, muratori e tante altre categorie non sono esenti da questo tipo di rischio. Le cosiddette “morti bianche”, così denunciate anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono una piaga sociale ed interessano il lavoro,che dovrebbe essere un diritto ed un dovere, allorché, come recita il primo articolo della Costituzione Italiana, l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Non si può pensare di uscire la mattina per svolgere il proprio lavoro e morire per delle regole che non vengono applicate. Anche in campo medico e sanitario si corrono pericoli: non bisogna dimenticare tutti quegli operatori aggrediti in ospedale o violentati nel loro ambulatorio della guardia medica. Ed anche le forze dell’ordine rischiano la vita, perchè gli agenti di ogni grado, vengono coinvolti in risse e disordini ,specialmente in manifestazioni non autorizzate.

E, naturalmente, non ci si può dimenticare dei pescatori di Mazara del Vallo, i quali, avendo pescato in acque che la Libia ritiene solo sue, hanno prima subito un arresto ed una detenzione di parecchi mesi, controversia risolta dall’ex presidente del consiglio Giuseppe conte e dal Ministro degli Esteri Luigi di Maio, e poi rimasti vittima, in un’altra occasione, un po’ di tempo dopo, di una sparatoria, durante la quale sono stati esplosi più di cento proiettili e nel corso della medesima è stato ferito leggermente il capitano. Non si possono ammettere più comportamenti di questo genere: i nostri lavoratori, di tutti gli ambiti e di tutte le categorie, vanno tutelati. Le regole ci sono e vanno, decisamente, applicate, onde evitare incidenti, stragi continue e vittime innocenti. Guido Honorati Broggi