Il primo tabellone 6×3. E’ bellissimo e appropriato, piaceva a tutti tranne che a 4 sfissati leoni da tastiera.

Il secondo tabellone 6×3, ha sostituito il primo dopo un intervento di Tommaso Pellegrino presidente del Parco.

Il consigliere regionale di Italia Viva e presidente del Parco nazionale del Cilento già parlamentare dei verdi e sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, finisce nel mirino della critica per aver prodotto un atto che è il frutto di una sterile quanto debole e poco credibile pressione di 4 “sfissati” (leggi qua) nascosti dietro le tastiere. Tommaso Pellegrino dimostra tutta la sua instabile amministrazione nella gestione del parco prima dando il via libera ad un atto con il quale chiedeva al comune di Battipaglia il 6×3. La giunta municipale battipagliese guidata da Cecilia Francese su proposta dell’assessore Bruno deliberava (leggi qua) e poi dopo che 4 cretini da tastiera facevano qualche post di dissenso verso quello che era uno straordinario mezzo di propaganda oltre che un segnale per indirizzare verso il parco circa 40.000 passeggeri quotidiani, addirittura tornava sui propri passi e servendosi del più chiaro trasformismo politico amministrativo faceva cambiare il 6×3 con un altra indicazione. Naturalmente Tommaso Pellegrino è finito nelle mire della critica, il parco nazionale del Cilento come territorio ci perde tantissimo, come ente continua a perdere credibilità, e lui conferma che passare da una parte all’altra con una facilità estrema è una sua caratteristica politica.

Figlioccio del fallimentare politico Pecoraro Scanio nei Verdi con la cui federazione viene eletto deputato, sono proprio i Verdi a proporlo quale presidente del Parco nazionale mentre era sindaco di Sassano. Il suo trasformismo politico lo ha portato prima nei comunisti del Pd e poi in Italia Viva con Renzi con il quale è stato eletto lo scorso settembre come deputato regionale in Campania. Il suo percorso da deputato al parlamento non se lo ricorda nessuno per come è stato anonimo. In qualità di sindaco di Sassano ha lasciato solo macerie nel comune, a detta di tutti, e alla guida del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di diano ha contribuito a consolidare la discesa dell’ente in termini di insuccessi e di scarsa programmazione. E’ stato abile a sfruttare l’amicizia di Pecoraro Scanio quando i verdi avevano un ruolo nella sinistra, poi si è buttato nelle braccia di Renzi, la prossima tappa sarà quella di accostarsi a qualche altro politico per ottenere posti e incarichi. Naturalmente non produrrà mai elementi di crescita politica e amministrativa nei ruoli che andrà ad occupare. La sua storia parla chiaro. Bravo a farsi eleggere, politico scadente e senza idee ne proposte quando poi è chiamato ad operare. Il decadimento del Parco del Cilento è la prova provata , la barzelletta del cartellone 6×3 è solo la cartina di tornasole. Sergio Vessicchio