La Campania è zona rossa dal 15 novembre al 29 novembre, il passaggio senza transitare nella zona arancione. La firma in cale del ministro Speranza. Molte le differenze rispetto al zona gialla: fine degli spostamenti da un comune all’altro, ma anche all’interno del proprio comune salvo validi e comprovati motivi. In ogni caso, servirà l’autocertificazione.

CHI CHIUDE E CHI RESTA APERTO

Tra le attività che rimangono aperte ci sono quelle di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari). Aperti anche i negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Autorizzata la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Ok anche per il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Si possono vendere al dettaglio carburante per autotrazione in esercizi specializzati così come è consentito il commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Ok al commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)

Via libera per il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Consentito il commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Possibile anche il commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio, così come il commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati. Aperti i luoghi di culto.