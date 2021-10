Il Codacons Cilento, nelle ultime settimane ha registrato un aumento delle segnalazioni per la carenza di personale negli ospedali del Cilento. Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri. Le lamentele sono arrivate sia dai cittadini che lamentano disagi, sia dei sindacati che raccolgono le problematiche del personale negli ospedali.

LA DENUNCIA DEL CODACONS CILENTO

Nella lettera di richiesta di chiarimenti scritta dal presidente del Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara, e indirizzata al presidente della Regione Campania e al direttore generale dell’Asl, l’attenzione è per ora sulla carenza di personale negli ospedali di Agropoli, Polla, Vallo della Lucania e Sapri. Ma potrebbe estendersi presto ad altri aspetti, come al futuro purtroppo incerto dell’ospedale civile di Agropoli, per il quale da alcuni giorni i cittadini stanno protestando per poter attirare l’attenzione sulla chiusura del pronto soccorso.

La ciambella di salvataggio dovrebbe giungere dalla Regione, almeno è ciò che spera di sapere il Codacons. «Da tempo ci vengono segnalati problemi di carenza di personale negli ospedali dell’area Parco – spiega Lanzara -. Quindi da tempo i mass media denunciano le carenze di personale negli ospedali di Agropoli, Polla, Vallo della Lucania e Sapri. Una situazione divenuta, nel tempo, ormai insostenibile da parte dei residenti e drammaticamente peggiorata dalla pandemia in atto».

«L’area Parco, composta di piccoli paesi, – sottolinea Lanzara – soffre più di altri territori perché gli abitanti sono molto distanti dai centri ospedalieri territoriali e con una viabilità, soprattutto nei mesi invernali, quasi impraticabile perché soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico che isolano, per giorni, alcune comunità creando gravi disagi, soprattutto, alla popolazione anziana. Per questo ho chiesto chiarimenti urgenti e il piano della programmazione sanitaria territoriale».



«E’ un problema serio. – ha aggiunto Lanzara – Sono già intervenuto sulle problematiche relative alla carenza di pediatri e dei ritardi delle nomine dei medici di base nei comuni dell’area Parco, abbiamo chiesto di conoscere la verità, inoltre, sulla grave problematica dell’aumento dei tumori nel Cilento. Sono intervenuto in base alle segnalazioni dei cittadini. C’è poca attenzione verso la sanità pubblica, mentre la sanità privata cresce. Se non assumono personale, si collassa».

I problemi sono tanti e se si entra nello specifico dei vari presidi e reparti i disagi si moltiplicano e sono all’ordine del giorno, pur avendo, gli ospedali cilentani, medici e infermieri d’eccellenza. «Ma non possiamo essere trattati come cittadini di serie B. – continua Lanzara – Chiaramente il cittadino è tentato, soprattutto se ci sono problemi seri, ed è anche indirizzato, verso le cliniche private».