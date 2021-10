L’Agropoli, nel giorno meno brillante ma in condizioni difficilissime, vince al Novi di Angri e si porta a ridosso della Scafatese la cui sconfitta in casa per 3-0 ad opera del Faiano rimette tutto in discussione e rilancia prepotentemente l’Agropoli. Diciamo subito la verità a scando di equivoci, fino al pareggio di Costantino, migliore in campo in assoluto insieme a Yebhoa, l’Angri meritava nettamente la vittoria, ha schiacciato l’Agropoli dominando in lungo ed in largo e sembrava che i delfini dovessero tornare a casa cornuti e mazziati. Il goal di Varsia su punizione allo scadere del primo tempo era, forse, il giusto premio per i locali per aver esercitato una pressione costante che avrebbe sfiancato tutti non certo l’Agropoli costruita benissimo da Domingo Esposito.

Nel secondo tempo il canovaccio della partita non cambia fino al palo dell’Angri a portiere battuto, i grigiorossi apparsi molto frivoli e veloci hanno sbagliato più volte il raddoppio, dopo un’ora abbondante di dominio assoluto, vanno in letargo. Natiello batte un calcio d’angolo in seguito ad un probabile tocco di mano di un difensore, Costantino lasciato solo in area segna. Il pareggio scuote l’Agropoli, l’Angri erroneamente si butta avanti e Yeboah si esalta prima segna il goal del vantaggio lanciato nello spazio largo, poi serve a Bacio Terracino la palla del 3-1, l’esterno rientrante dall’infortunio sbaglia clamorosamente. L’Angri tenta di reagine ma l’Agropoli si veste di personalità e di esperienza. I cambi a centrocampo danno la giusta dimensione di quale organico il presidente Infante ha dato allo staff tecnico e sui cambi l’Agropoli vince la gara legittimando la vittoria con un finale di sofferenza ma senza rischiare più di tanto come nella prima parte della gara. Una vittoria che non deve illudere e non deve far pensare ad un traguardo, è invece un punto di partenza. Ricordiamo che l’Agropoli ha il migliore organico del campionato ma un allenatore giovane, alla prima esperienza e non all’altezza di guidare una squadra da primato, non a caso si trova dietro per gli errori del novello Sarri.

Va invece detto che Costantino è mostruoso e l’allenatore dovrebbe spiegare perchè non lo voleva e gli continua a fare la battaglia e Yebhoa è di almeno due categorie più avanti. Tutti e due oggi, ma non solo, sono stati strepitosi Con il 3-5-2 questa squadra vince il campionato a mani basse e invece lo si mette in discussione perchè è diventato il giocattolo di Cianfrone come la tradizione chiama a via Mazzini. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Pragliola, 6 Poco impegnato nonostante la pressione dei locali e per fortuna,la sua affidabilità tra i pali è pari allo zero.

Guzzo,5 grezzo, mai in tempo, la diagonale non sa nemmeno cos’è e figuriamoci se Cianfrone glila spiega. Non si sa perché gioca lui e non gli altri. O meglio si sa e non vogliono dirlo.

Maiese D.,7 è stato determinante quando la flotta grigiorossa avanzava pesantemente, ha contnuto bene dimostrando quella duttilità che è un marchio di fabbrica.

Costantino 8 il migliore in campo non per il goal ma per tutto il resto, un leader assoluto capaci di trascinare la squadra nel momento più difficile. Ha ragione Domingo Esposito è un acquisto determinante. Peccato che l’allenatore non lo gradisce, gli fa la guerra e anche oggi lo ha sostituito,forse ha fatto bene nell’occasione perchè era stato ammonito ma non vedeva l’ora. Questo calciatore sta umiliando l’allenatore con l’esperienza, con la classe, con la finezza, con i silenzi e con il campo dove dimostra la sua grandezza.(77′ Monzo S.V.),

Della Guardia,7 Senza di lui e senza Della Monica sarebbe finita male per l’Agropoli. Ha giocato benissimo, questa volta ha lasciato il fioretto a casa e si è portato la sciabola dietro, l’ha usata con sagacia es esperienza.

Della Monica, 7 e’ praticamente il gemello di della Guardia, gran partita la sua, sta crescendo sempre di più.

De Cristofaro 6 nervoso, irascibile, teso. Ha sentito la posta in palio la sostituzione la logica conseguenza. (56′ Masocco S.V.),

Natiello, 6,5 ha dovuto giocare con più quantità lasciando per una volta la qualità da parte. ma la sua presenza è senza ombra di dubbio indispensabile, lo troviamo molto migliorato in tutto,

Yeboah, 8 di categoria superiore, questa volta il goal lo ha fatto ma la partita è stata eccezionale.

Margiotta 6 un po’ in ombra rispetto al suo solito ma ha dato peso alle giocate e fatto spazio in avanti.(86′ Agresta S.V.),

Roghi 6 meglio in fase di copertura che di rifinitura. Ma la sua è stata una partita molto intelligente.(71′ Bacio Terracino S.v).